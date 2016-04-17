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Spor

Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan men edildi

Türkiye'nin beraberinde Rusya dahil 14 ülke daha turnuvaya katılamayacak

17 Nisan 2016 02:01

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nu (FIBA) Rusya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 14 ülkenin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılamayacağı yönünde karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, FIBA Turnuva Komisyonu Üyesi Sergey Çernov, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin federasyonlarına 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılamayacakları yazılı mektupla bildirildiğini açıkladı.

FIBA ve ULEB, 2015 yılında kulüpler nezdinde turnuva düzenlemesi ile ilgili kontratı sona erdirmişti. FIBA, ülke federasyonlarına mektup yazarak ULEB'i desteklemeleri halinde milli erkek takımlarının turnuvadan men edileceği yönünde uyarmıştı.

Turnuvaya katılamayacak olan ülkeler şöyle:

Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Karadağ, İspanya, Türkiye, Litvanya, Yunanistan, İtalya, İsrail, Rusya, Makedonya ve Polonya.

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