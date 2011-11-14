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Dünya

Türkiye, 2012'de OECD'nin dönem başkanı olacak ANKARA (A.A)

14 Kasım 2011 15:46

-Türkiye, 2012'de OECD'nin dönem başkanı olacak ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Türkiye'nin, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) 2012 Bakanlar Konseyi Başkanlığını üstlendiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OECD'nin kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin son olarak Bakanlar Konseyi toplantısına 1986'da başkanlık yaptığı belirtilirken, Türkiye'nin uzun aradan sonra bu görevi devralmasının OECD ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine hizmet edeceği, teşkilata bugüne kadar sağladığı katkıları yeni bir boyuta taşıyacağı vurguladı. Açıklamada, 2012 dönem başkanlığının OECD'nin 2012 gündeminin şekillendirilmesinde Türkiye'nin öncü rol üstlenmesine ve başarılı ekonomik icraatları çerçevesinde tecrübelerinin paylaşılmasına da vesile olacağı kaydedildi. Bakanlar Konseyi'nin toplantısının 22-24 Mayıs 2012'de Paris'te düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

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