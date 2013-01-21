Türkiye 2012'de 1,7 milyar dolarlık altın çıkardı

Türkiye'de 2012 yılında yer altından 1,7 milyar dolar değerinde 29,5 ton altın çıkarıldı. Altın madenciliğinin başladığı 2001 yılından bugüne kadar Türkiye'de üretilen altın miktarı ise 136 tonu geçti.



Türkiye'de 2001 yılında başlayan altın üretimi, her geçen yıl artıyor. 2001 yılında 1,4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006'da 8 ton, 2008'de 11 ton, 2009'da 14,5 ton, 2012 yılında ise 29,5 tona yükseldi. Böylece altın madenciliğinin başladığı 2001 yılından 2012 yılı sonuna kadar Türkiye'de üretilen altın miktarı 136 tonu geçti.

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Akdur, Türkiye'de altın madenciliğine son 20 yılda 2 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun 630 milyon dolarının altın madeni aramalarına, 1,4 milyar dolarının ise keşfedilen altın madenlerinin tesis ve işletme yatırımlarına harcandığını söyledi.

Türkiye'nin dünya altın ticaretinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Akdur, 1995 yılından 2012 yılına kadar yaklaşık 2 bin 700 ton altın ithal edildiğini ve karşılığında bugünkü rakamlarla 140 milyar dolar ödendiğini dile getirdi.

Son 18 yılın ortalamasına göre Türkiye'nin yılda yaklaşık 150 ton altın ithalatı bulunduğuna dikkati çeken Akdur, buna göre altın ithalatına yılda ortalama 8 milyar dolar harcandığını belirtti.

Son yıllarda altın madenciliğine yapılan yatırımlar sayesinde altın üretiminin her geçen yıl arttığını anlatan Akdur, 2012 yılında yer altından yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde 29,5 ton altın çıkarıldığını, 2013'te bu rakamın 33 tona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Akdur, Türkiye'de halen 9 altın madeni şirketinin faaliyet gösterdiğini ifade ederek, önümüzdeki 10 yıl içinde Kayseri, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Konya, Artvin, Sivas, Ağrı, Bursa, Yozgat, Ordu, Malatya ve Erzurum'da açılacak yeni işletmelerle altın madeni sayısının 20'yi geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.



Türkiye'deki altın madenleri



Türkiye'de 1989 yılında keşfedilen Bergama Ovacık Altın Madeni, 2001 yılında üretime geçen ilk altın madeni özelliğini taşıyor. Ardından; 2002'de Manisa Salihli Sart Plaser Altın Madeni, 2006'da Uşak Kışladağ Altın Madeni, 2009'da Gümüşhane Mastra Altın Madeni, 2010'da Erzincan Çöpler Altın Madeni, 2011'de Eskişehir Kaymaz Altın Madeni, İzmir Efemçukuru Altın Madeni ve 2012 yılında da Niğde Tepeköy Altın Madeni ile Gümüşhane'deki çinko cevheri içindeki altınların üretildiği maden faaliyete başladı.



Çin altın üretiminde ilk sırada



Bu arada, Çin, 351 ton ile dünya altın üretiminde ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 258 tonla Avustralya, 232 tonla ABD izliyor. 2011 yılında dünya altın üretimi 2 bin 800 ton olarak gerçekleşti. 2011 yılı dünya altın talebi ise yaklaşık 4 bin 500 ton olurken, aradaki fark hurda altınlarla karşılandı.

Türkiye'de 2001 yılından bu yana üretilen altın miktarı şöyle:

YIL-MİKTAR (TON)

2001 1,4

2002 4,3

2003 5,4

2004 5,0

2005 5,0

2006 8,0

2007 10,0

2008 11,0

2009 14,5

2010 17,0

2011 25,0

2012 29,5

TOPLAM 136,1