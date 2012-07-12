Türkiye olimpiyatların model ülkesi oldu

27 Temmuz'da başlayacak olan 2012 Londra Olimpiyatları için ülkeler oyunlara katılacak sporcu listelerini Ulaslarası Olimpiyat Komitesi'ne (IOCI) gönderdi.



Türkiye'nin olimpiyatlara göndeeceği kadın sporcu sayısı dikkat çekti.



'Türkiye'nin kadın sporcu sayısı dikkat çekti.' açıklamasını yapan Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ekledi: IOC oyunlara kadın sporcu göndermeyen müslüman ülkelere Türkiye'yi model gösteriyor.



Akşam gazetesinin haberinde, oyunlara Türkiye'nin 16 branşta 66'sı kadın, 48'i erkek olmak üzere 114 sporcuyla katılacağını belirten Gündoğan, "Türkiye oyunlardan önce kadın sporcu sayısıyla dikkat çekiyor. Biz müthiş yükselişle büyük sükse yaptık" dedi.



Gündoğan, IOC'nin Katar'ı bayan sporcu göndermesi için ikna ettiğini hatırlatarak, "IOC, Türkiye'yi bayan sporcu göndermeyen Suudi Arabistan gibi ülkeler için model gösteriyor" ifadesini kullandı.