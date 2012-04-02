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Ekonomi

Türkiye 2011 yılında yüzde 8.5 büyüdü

TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2011 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

02 Nisan 2012 13:16

Büyüme hızı 2011 yılının son çeyreğinde yüzde 5,2 oldu. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2011 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 339 milyar 755 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Büyüme hızı, geçen yıl ise sabit fiyatlarla yüzde 8,5 oldu. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 294 milyar 893 milyon liraya (772 milyar 298 milyon dolar) çıktı.

2011 yılında, kişi başına milli gelir ise 10 bin 444 dolar oldu.

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2011 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7'lik artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı.

 

Babacan: İyileşme süreci devam ediyor

 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''yüksek büyüme performansı ve disiplinli politikalar sayesinde Türkiye'nin kamu borcu göstergelerindeki ciddi iyileşme sürecinin devam ettiğini'' belirtti.
 
Babacan, ''Özellikle gelişmiş ülkelerde kamu maliyesine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde ülkemizde kamu açıkları ve borç yükünde sağlanan iyileşme, güven ortamının korunmasına ve özel sektör talebine dayalı büyüme yapısının sürdürülmesine önemli katkı sağlamaktadır'' dedi.
 

Şimşek: 2012'de yüzde 4 bekliyorum

 
Maliye Bakanı Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bugün açıklanan dördüncü çeyrek büyümesinin, beklentileri çerçevesinde yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
 
Şimşek, şunları kaydetti:
 
''Son çeyreğe ait rakamlar ekonomideki yumuşak iniş sürecinin, hedeflerimiz doğrultusunda, dengeli bir biçimde devam ettiğini göstermektedir. Tüketim ve yatırımlardaki büyüme hızı yavaşlamaya devam ederken dış ticaretin büyümeye olan etkisi pozitif olmuştur. 2011 yılının ilk yarısında dış ticaret büyümeyi yüzde 5,2 aşağı çekerken yılın ikinci yarısında yüzde 1,9 artırmıştır. Büyümedeki sağlıklı yapının 2012'de de etkisini sürdürmesini ve büyümenin yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorum. Nitekim,yılın ilk çeyreğinde bir yavaşlama öngörülse de ikinci çeyreğe ait öncü göstergeler ve beklenti anketleri ekonomide canlanmaya işaret etmektedir.''
 

Çin'den sonra ikinci

 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, büyüme rakamlarının, beklentiler istikametinde geldiğini belirterek, ''Bu büyüme rakamıyla 4. çeyrek itibariyle 3. sıradayız dünyada ve muhtemelen de yılın tamamı itibariyle de 2. sırada olabiliriz Çin'den sonra'' dedi.
 
Nihat Ergün, 2012 yılındaki büyüme öngörülerine ilişkin, yüzde 4'lük hedefin yakalanabileceğini belirterek, ''2011'in ilk çeyreği bu konuda gerçek işareti vermeyecektir çünkü baz etkisi çok hissediliyor olacak. Döviz fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki etkiler çok hissediliyor olacak. 2012'nin ikinci çeyreği ve ikinci yarısından itibaren özellikle Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları yüzde 4'ü yakalayabilecek bir performansı bize gösterebilecek'' dedi.
 

Çağlayan: Yüzde 5 büyüme olur

 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2012 yılında Türkiye'nin yüzde 5 civarında büyüyeceğini tahmin ettiğini söyledi.

 

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