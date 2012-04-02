Türkiye 2011 yılında yüzde 8.5 büyüdü

Büyüme hızı 2011 yılının son çeyreğinde yüzde 5,2 oldu. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2011 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 339 milyar 755 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Büyüme hızı, geçen yıl ise sabit fiyatlarla yüzde 8,5 oldu. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 1 trilyon 294 milyar 893 milyon liraya (772 milyar 298 milyon dolar) çıktı.

2011 yılında, kişi başına milli gelir ise 10 bin 444 dolar oldu.

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2011 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7'lik artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 0,6 arttı.