Türkiye 2010'da rekor oranda büyüdü: 8,9

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Bakan Ergün: İç tüketim ve ihracatın payı büyük

Avrupa'da başı çekiyor

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 9,2 artış gösterdi.Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 17,3’lük artışla 298 milyar 294 milyon TL oldu.2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 9,2’lik artışla 28 milyar 015 milyon TL oldu.2010 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla yüzde 16,0’lık artışla 1 trilyon 105 miyar 101 milyon TL, sabit fiyatlarla yüzde 8,9’luk artışla 105 milyar 680 milyon TL oldu.2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 15 bin 138 TL, ABD Doları cinsinden 10 bin 79 dolar olarak hesaplandı.Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6’lık artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 3,6 arttı.CNBC tarafından gerçekleştirilen ankette, banka ve aracı kurumların dördüncü çeyrek beklentilerinin ortalaması yüzde 7.2, 2010 yılı geneli için ise 8.5 olmuştu.Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise büyümenin yüzde 8'i aşacağı öngörüsünde bulunmuştu.Gelen verilerle ilgili hükümet tarafından ilk değerlendirmeyi Sanayi Bakanı Nihat Ergün yaptı ve ihracat artışıyla iç tüketimin büyüme performansını olumlu etkileyen en önemli unsurlar olduğunu belirtti.2011'de 8.9'luk büyümenin üstüne büyümek zor olduğunu kaydeden Ergün, yine de yüzde 4.5'lik büyüme performansının aşılmasını beklediklerini ifade etti.Royal Bank of Scotland’ın gelişmekte olan ülkelerden sorumlu analistlerinden Timothy Ash, yüzde 8.9’luk büyümenin oldukça güçlü bir rakam olduğunu, Türkiye’nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkelerinde başı çektiğini belirtti.Cari açığın artmaya devam ettiğine dikkat çeken Ash, yatırımcıların yeniden TCMB'nin yurtiçindeki talebi azaltma çalışmalarına odaklanacağına dikkat çekti.