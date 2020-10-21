Türkiye 2 yeni NAVTEX yayımladı

Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayımladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Navtex nedir?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.