Türkiye 2. torbada





FIBA, Polonya'da düzenlenecek 36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ile Letonya'da gerçekleştirilecek 32. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların yer aldığı torbaları açıkladı.





Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Polonya'nın gerçekleştireceği Avrupa Erkekler Şampiyonası öncesi elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanan Türk Milli Erkek Takımı ikinci torbada yer aldı.



7-20 Temmuz 2009 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Erkekler Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, elemelerde gösterdiği başarılı performans ile 2007 Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren ilk 7 takımın ardından geldi. Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri ise 8 Kasım 2008 tarihinde Varşova'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.



Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek son takımın belirleneceği ve 6 takımın mücadele edeceği ilave takım belirleme turu maçlarının ise 2009'un Ağustos ayında oynanacağı ifade edildi. İki grupta 3'er takımın mücadele edeceği ilave takım belirleme turunda (A) Milli Erkek Takım ile aynı grupta yer alan Fransa ve Belçika'nın yanında, Bosna-Hersek, İtalya, Portekiz ve Finlandiya yer alacak.

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda belirlenen torbalar şu şekilde:



1. Torba:



Rusya (2007 Avrupa Şampiyonası 1.'si)

İspanya (2007 Avrupa Şampiyonası 2.'si)

Litvanya (2007 Avrupa Şampiyonası 3.'sü)

Yunanistan (2007 Avrupa Şampiyonası 4.'sü)



2. Torba:



Almanya (2007 Avrupa Şampiyonası 5.'si)

Hırvatistan (2007 Avrupa Şampiyonası 6.'sı)

Slovenya (2007 Avrupa Şampiyonası 7.'si)

Türkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 6-0)



3. Torba:



Sırbistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 7-1)

Polonya (Ev sahibi takım-Organizatör)

Makedonya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 4-2, Averaj 1.1173)

Letonya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 4-2, Averaj 1.1031)



4. Torba:

İngiltere (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 4-2, Averaj 1.0456)

İsrail (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 3-3)

Bulgaristan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 4-4)

İlave takım belirleme turundan gelecek 1 takım



“POTANIN PERİLERİ” 2. TORBADA



Bayanlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 galibiyet, 1 yenilgi alan (A) Milli Bayan Basketbol Takımı da kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.



15 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekiminde 2. torbada yer alacak bayan milliler, averaj ile Polonya ve Fransa'yı geride bırakarak 6. sırada yer aldı. Ay-yıldızlıların önünde yer alan 5 takım ise 2007 Avrupa Bayanlar Şampiyonası'nda dereceye giren ilk 5 takım oldu.



Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek son 2 takımın belirleneceği ilave takım belirleme turu maçları Ocak 2009'da oynanacak. Burada mücadele edecek 6 takım; Ukrayna, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Almanya.



Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nda belirlenen torbalar şu şekilde:



1. Torba:

Rusya (2007 Avrupa Şampiyonası şampiyonu)

İspanya (2007 Avrupa Şampiyonası 2.'si)

Belarus (2007 Avrupa Şampiyonası 3.'sü)

Letonya (2007 Avrupa Şampiyonası 4.'sü)



2. Torba:

Çek Cumhuriyeti (2007 Avrupa Şampiyonası 5.'si)

Turkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 7-1, Averaj 1.2742)

Polonya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 7-1, Averaj 1.2723)

Fransa (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 7-1, Averaj 1.1663)



3. Torba:

Yunanistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 5-1)

İsrail (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 6-2, Averaj 1.1247)

Litvanya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi (6-2, Averaj 1.1064)

Slovakya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 5-3, Averaj 1.1198)



4. Torba:

Macaristan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 5-3, Averaj 1.1035)

Sırbistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde galibiyet-yenilgi 3-3)





