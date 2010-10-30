-TÜRKİYE, 2. GÜN MAÇLARI SONUNDA 4. SIRADA OSAKA (A.A) - 30.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda 3 puanla 4. sırada yer aldı. (D) Grubu'nda günün ilk maçında Rusya ile karşılaşan Türkiye, bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve böylece 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 puanla 4. sıraya yerleşti. Grupta bugün yapılan diğer karşılaşmalarda Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti'ni, Çin de Kanada'yı 3-0 yendi. Şampiyonada 2. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda puan durumu ve 3. gün maç programı TSİ şöyle: TAKIMLAR O G M AS VS PUAN ------------------------------------------------- 1.Rusya 2 2 - 6 2 4 2.Güney Kore 2 2 - 6 - 4 3.Çin 2 1 1 4 3 3 4.Türkiye 2 1 1 4 4 3 5.Dominik Cumhuriyeti 2 - 2 1 6 2 6.Kanada 2 - 2 - 6 2 -3. GÜN PROGRAMI- 06.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 08.30 Kanada-Rusya 11.00 Güney Kore-Çin