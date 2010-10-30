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Spor

TÜRKİYE, 2. GÜN MAÇLARI SONUNDA 4. SIRADA OSAKA (A.A)

30 Ekim 2010 18:14

-TÜRKİYE, 2. GÜN MAÇLARI SONUNDA 4. SIRADA OSAKA (A.A) - 30.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda 3 puanla 4. sırada yer aldı. (D) Grubu'nda günün ilk maçında Rusya ile karşılaşan Türkiye, bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve böylece 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 3 puanla 4. sıraya yerleşti. Grupta bugün yapılan diğer karşılaşmalarda Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti'ni, Çin de Kanada'yı 3-0 yendi. Şampiyonada 2. gün maçları sonunda (D) Grubu'nda puan durumu ve 3. gün maç programı TSİ şöyle: TAKIMLAR              O    G    M   AS   VS  PUAN ------------------------------------------------- 1.Rusya               2    2    -   6    2    4 2.Güney Kore          2    2    -   6    -    4  3.Çin                 2    1    1   4    3    3 4.Türkiye             2    1    1   4    4    3 5.Dominik Cumhuriyeti 2    -    2   1    6    2 6.Kanada              2    -    2   -    6    2 -3. GÜN PROGRAMI- 06.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 08.30 Kanada-Rusya 11.00 Güney Kore-Çin  

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