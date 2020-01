Türkiye 2 bin ton bal ihraç etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ÇİN\'den sonra kovan sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi Türkiye\'den bu yıl farklı ülkelere 2 bin ton bal ihraç edildi.

Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi Yerel Organizasyon Komitesi Kongre Eş Başkanı Aslı Elif Tanuğur, Türkiye\'de 7 milyon arılı kovan bulunduğunu ve kovan sayısı bakımından dünyada Çin\'den sonra ikinci büyük arıcılık ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye\'de Kafkas, Yıgılca, Muğla ve Anadolu arısı çeşitleri bulunduğunu anlatan Tanuğur, balın elde ediliş kaynaklarına göre çiçek ve salgı balı olarak ikiye ayrıldığını aktardı. Tanuğur, şöyle dedi:

“Çiçek balları monoflora (tek çeşit çiçekten elde edilen) ve poliflora (birçok çiçekten elde edilen) şeklinde ikiye ayrılır. Ülkemizde pamuk, ayçiçek, kestane, narenciye, lavanta, kekik ağırlıklı olmak üzere monoflora ballar üretilmektedir. Poliflora ballar ise ülkemizin hemen her yerinde bahar ve yaz aylarında üretilebilmektedir.\"

ÇAM BALININ YÜZDE 98\'İ TÜRKİYE\'DE

Aslı Elif Tanuğur, çam ve sedir balının salgı balına örnek olduğunu belirterek, dünyada üretilen çam balının yüzde 98\'inin ülkemizde, yüzde 2\'sinin ise Yunanistan\'da üretildiğine vurgu yaptı. Yıllık ortalama bal rekoltesinin yaklaşık 60 bin ton olduğunu anlatan Tanuğur, “Şu an çam balı üretimi devam etmektedir. Bu yıl rekolte geçen yıla göre biraz daha düşük olacak gibi görünüyor\" dedi.

YÜZDE 25\'İ SAHTE BAL

Yıllık üretilen balın yüzde 25\'inin \'sahte bal\' olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Tanuğur, bu yıl bugüne kadar yaklaşık 2 bin ton bal ihracatı olduğunu söyledi. Türkiye\'de bal ithalatının üreticiyi korumak adına yasak olduğuna vurgu yapan Tanuğur, şöyle devam etti:

“Şu anda Türkiye\'de en pahalı bal Anzer balıdır ve kilosu 750 liradan satılmaktadır. Bunun yanında az miktarda üretildiğinden Karadeniz bölgesinin balları ve Hakkari ile Bingöl balları da yüksek fiyatlardan değer bulmaktadır.\"

ULUSLARARASI BAL KONGRESİ İLK KEZ TÜRKİYE\'DE

Aslı Elif Tanuğur, bilim insanlarının oluşturduğu Uluslararası Bal Komisyonu\'nun her 2 yılda 1 farklı ülkede toplanarak yaptıkları bilimsel çalışma ve araştırma sonuçlarını paylaştığı kongrenin bu yıl Antalya\'da gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye\'de ilk defa düzenlenecek bu kongrede arı ürünlerinde hile ve kalıntı sorununun ele alınacağını kaydeden Tanuğur, “Özellikle bu konudaki son güncel gelişmelerin paylaşılacağı kongrede bilim insanlarının yanı sıra, yasal otoriteler ve bal alım satımı ve paketlemesi ile ilgilenen firmalar da yer alacak ve tüm sektörel sorunlar uluslararası boyutta değerlendirecek\" dedi.

Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi 25-27 Eylül tarihleri arasında Belek\'teki Maritim Pine Beach Otel\'de düzenlenecek.



