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Spor

Türkiye, 2 ABD'li basketbolcunun ülkeye girişini yasakladı

"Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma"

10 Ekim 2017 18:40

Ankara ile Washington arasındaki vize gerginliği sürerken, Rus ‘Nadejda Orenburg’ basketbol kulübünde forma giyen 2 ABD’li basketbolcunun Türkiye’ye girişi yasaklandı.

Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasındaki Euroleague başlangıç maçı yarın oynanacak. Maç öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin, ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre Hramkin, “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanıldı.

Durumun 'skandal' olduğunu vurgulayan Hramkin, Avrupa Ligi’ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını belirtti.

ABD’nin Türkiye’den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.

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