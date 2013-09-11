Türkiye iddiasını sürdürdü

Türkiye'nin grup ikinciliği şansını sürdürmesi için mutlak galibiyete ihtiyacı bulunduğu maça, Romanya seyircisinin de desteğiyle baskılı başladı. Ancak kısa sürede orta sahada pres yaparak ev sahibi takımın baskısını kıran A Milli Takım, Burak Yılmaz ve Umut Bulut'la ileride pozisyon aradı. Ay-yıldızlılar, 22. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşuyla kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra topa daha çok sahip olan Türkiye karşısında kanatlardan etkili olmaya çalışan Romanya istediği pozisyonları bulamadı ve ilk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle bitti.

6. dakikada savunmada kaleci Volkan Demirel ile Caner Erkin arasındaki anlaşmazlıkta, ceza sahasının sağ çaprazında araya girerek topa sahip olan Pintilii'nin şutunda, Volkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

10. dakikada Türkiye, Burak Yılmaz ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Hızlı gelişen Türkiye atağında sağ kanattan Umut Bulut'un pasında topa hareketlenen Burak Yılmaz, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta, kaleci Tatarusanu eşin yuvarlağı çeldi, savunma topu uzaklaştırdı.

14. dakikada bu kez Romanya gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen Romanya atağında kaleci Volkan Demirel'in kalesini terk ederek uzaklaştırmak istediği top sol çaprazda Tanase'nin önünde kaldı. Tanase'nin aşırtma vuruşla kaleye gönderdiği topu Caner Erkin çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

22. dakikada Türkiye öne geçti. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Burak Yılmaz, iki savunma oyuncusu arasından yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada sağ kanattan Marica'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Stancu'dan önce topa müdahale eden Ömer Toprak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Rumen oyuncular bu pozisyondan sonra Ömer Toprak'ın elle oynadığını ileri sürerek hakeme itirazda bulundu.

39. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve Türkiye ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Maçın ikinci yarısına iki oyuncu değişikliğiyle başlayan Romanya, organize ataklarla gol aramaya çalışırken, savunmada kontrollü oynayan A Milli Takım, hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeyi denedi. 54. dakikada Umut Bulut ile önemli bir fırsattan yararlanamayan Türkiye karşısında baskısını arttıran Romanya'nın 69. dakikada bir şutunda top direkten döndü. Orta saha ve savunmasını kalabalık tutarak ev sahibi ekibin ataklarını iyi şekilde savuşturan Türkiye, 90+5. dakikada Mevlüt Erdinç'in attığı golle skoru 2-0 yaptı ve "tamam mı, devam mı?" maçında Romanya deplasmanından son derere kritik 3 puanla ayrıldı.

54. dakikada orta alandan aldığı topla çalımlarla ilerleyerek ceza sahası önüne kadar gelen Gökhan Töre, pasını savunmanın arkasına kaçan Umut Bulut'a verdi. Umut Bulut'un sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Tatarusanu'dan döndü.

63. dakikada Arda Turan'ın soldan yaptığı ortada, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül'ün kafayla içeri çevirdiği topa Burak Yılmaz yetişemeyince, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

69. dakikada A Milli Takım ceza sahasında oluşan karambol sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Popa'nın şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Hoban'ın soldan yaptığı ortada, ön direkte Stancu'nun gelişine yaptığı vuruşta top auta gitti. Bu pozisyonda hakemin korner kararı vermesine Türk futbolcular itiraz etti.

79. dakikada soldan ilerleyen Stancu'nun ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

83. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Goian'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan topu sahip oldu.

90+5. dakikada Türkiye skoru 2-0 yaptı. Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, düzgün bir plase vuruşla meşin yuvarlağı yerden köşeden ağlarla buluşturdu: 0-2

Türkiye, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Türkiye umut tazeledi

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemleri D Grubu'ndaki 8. maçında Romanya'yı deplasmanda 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı, grup ikinciliği umutlarını sürdürdü.

Play-off umutlarını kalan 2 maça taşıyabilmek için mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı zorlu deplasmandan Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, son derece önemli bir 3 puana imza attı.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Türkiye, üçüncü sıraya çıkıp, aynı puanlı Romanya'yı 6 gol averajla geçti. Macaristan ise Estonya'yı 5-1 yenerek, 14 puanla ikinci sıraya çıktı.

Kalan maçlar

Türkiye, grupta kalan 2 maçında 11Ekim'de deplasmanda beşinci sıradaki Estonya, 15 Ekim'de de evinde namağlup grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Romanya ise son iki maçında deplasmanda puansız grup sonuncusu Andorra ve evinde iddiası bulunmayan beşinci sıradaki Estonya ile karşılaşacak.

Estonya galibiyetiyle puanının 14'e yükselten Macaristan da son iki maçında Hollanda'ya misafir olup, Andorra ile mücadele edecek.