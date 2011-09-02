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Spor

Türkiye: 2 - Kazakistan: 1

A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki Kazakistan'ı

02 Eylül 2011 03:00

T24 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda Kazakistan'ı Arda Turan'ın 90 artı 6. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.



A Milli Takım 31. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçerken, Konysbayev 55. dakikada orta-şut karışımı yaptığı vuruşla kaleci Volkan'ı avladı ve skora dengeyi getirdi. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde ise sahneye Arda Turan çıktı. Yıldız oyuncu bitime 30 saniye kala kullandığı serbest vuruştan Kazakistan filelerini havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Türkiye, Belçika'nın Azerbaycan'la berabere kalmasının ardından, maç eksiği olmasına rağmen A Grubu'nda 2.sıraya yükseldi..

61. dakikada Arda'nın ceza sahası içinde verdiği pasta Kazakistan savunması topa elle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi. Topun gerisine gelen Burak penaltıyı kullandı ancak top direkten oyun alanına döndü.


Nizami gol verilmedi ama anons edildi

Maçta dakikalar 79'u gösterdiği sırada sol taraftan gelişen atakta Burak Yılmaz altı pasın önünde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi ve kaleciyle çarpıştı. Burak Yılmaz yerde yatarken orta hakem golü verdi ve Türk Telekom Arena Stadı'nda gol anons edildi. Tam bu sırada yan hakem orta hakeme itiraz ederek nizami golü iptal ettirdi.

Böylece hem Ay-yıldızlıların attığı nizami gol verilmedi ve verilmeyen gol anons edilmiş oldu.


Selçuk İnan oyundan atıldı

Mücadelenin 90+2. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Selçuk İnan karşılaşmanın hakemi Turpin tarafından direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı. Selçuk'un kaç maç ceza alacağı Disiplin Kurulu kararından sonra belli olacak.


Sahaya seyirci girdi

Selçuk İnan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sırasında saha içinde küçük bir gerginlik yaşandı ve tam o sırada bir Türk seyirci korumaları aşarak sahaya girdi. Ardından tecrübeli oyuncu Arda Turan sahaya giren seyirciyi kolundan tutarak oyun alanının dışına çıkardı.


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