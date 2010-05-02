Türkiye 16. büyük ekonomi

T24 - Satın alma gücüne göre yapılan sıralamada 2009'da ilk sırayı ABD alırken, Endonezya Türkiye'yi geride bırakarak 15. sıraya yükseldi.

Satın alma gücü paritesine göre, 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYH) yaklaşık 798,7 milyar dolar artıran Çin, ABD GSYH'sinin 185,2 milyar dolar gerilemesiyle, ABD ile arasındaki farkı 6,5 trilyon dolardan 5,5 trilyon doların altına indirdi.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) 21 Nisan 2010 tarihli son raporunda yer alan tahminlere göre iki ülke arasındaki fark, satın alma gücü paritesiyle 2015 yılında 1,4 trilyon doların altına inecek.

Satın alma gücü paritesine göre, 25 büyük ekonomi içinde Çin, 2009 yılında milli gelirini 798,7, Hindistan 228,3, Endonezya 52,7 milyar dolar artırırken, ABD'nin milli geliri 185,2, Japonya'nınki 176,6, Rusya'nınki 154,1, Almanya'nınki 112,2 milyar dolar düştü.



G-7 ülkelerinin 6'sı, 4 Briç ülkesinin hepsi ilk 10'da

IMF verilerine göre Gelişmiş 7 (G-7) büyük sanayileşmiş ülkeden 6'sı, 4 BRIC ülkesinin ise hepsi, ekonomik büyüklükte ilk 10'da yer aldı. Buna göre, G-7 ve BRIC ülkesi olmayan en büyük ekonomi 11. sırada yer alan Meksika oldu.

ABD, 2009 yılında milli gelirindeki gerilemeye rağmen, satın alma gücü paritesiyle 14,3 trilyon dolar GSYH ile birinciliğini sürdürürken, ikinci sırada 8,8 trilyon dolarla Çin ikinci, Japonya 4,2 trilyon dolarla üçüncü, 3,5 trilyon dolarla Hindistan dördüncü, 2,8 trilyon dolarla Almanya beşinci, 2,1 trilyon dolarla geçen milli gelirleriyle İngiltere, Rusya ve Fransa altıncı, yedinci ve sekizinci sırayı paylaşırken, Brezilya 2 trilyon doları aşan milli geliriyle dokuzuncu oldu.

Satın alma gücü paritesiyle İtalya 1,74 trilyon dolarlık milli gelirle onuncu olurken, 1,47 trilyon dolarlık milli gelirle Meksika onbirinci, 1,36 trilyon dolarlık milli gelirle Güney Kore ve İspanya onikinci ve onüçüncü, Kanada 1,28 trilyon dolarlık GSYH ile ondördüncü sırayı aldı.

Buna göre, BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine yer aldılar. Verilere göre, Çin 2., Hindistan 4., Rusya 7., Brezilya 9. sırada bulunuyor. Gelişmiş 7 büyük sanayileşmiş ülkeden ABD 1., Japonya 3., Almanya 5., İngiltere 6., Fransa 8. sırada bulunurken, İtalya 10., Kanada ise 14. sırada kaldılar.



Türkiye 16. büyük ekonomi



Türkiye, 2008 yılında, satın alma gücü paritesiyle 913 milyar dolarlık GSYH ile 15. sırada yer almıştı. Geçen yıl yaşanan ekonomik krizle satın alma gücü paritesiyle GSYH 33 milyar azalınca, Türkiye'nin milli geliri 880,1 milyar dolara ve sıralamada ise 16'ıncılığa indi. 2008 yılında, satın alma gücü paritesiyle 909,8 milyar dolarlık milli gelirle 16. sırada yer alan Endonezya, 2009 yılında milli gelirini 52,7 milyar dolar artırınca, Türkiye'yi geride bırakarak 962,5 milyar dolarla 15. sıraya yükseldi.

Türkiye, 2008 yılında, satın alma gücü paritesiyle 913 milyar dolarlık GSYH ile 15. sırada yer almıştı. Geçen yıl yaşanan ekonomik krizle satın alma gücü paritesiyle GSYH 33 milyar azalınca, Türkiye'nin milli geliri 880,1 milyar dolara ve sıralamada ise 16'ıncılığa indi. 2008 yılında, satın alma gücü paritesiyle 909,8 milyar dolarlık milli gelirle 16. sırada yer alan Endonezya, 2009 yılında milli gelirini 52,7 milyar dolar artırınca, Türkiye'yi geride bırakarak 962,5 milyar dolarla 15. sıraya yükseldi.

Satın alma gücüne göre toplam milli gelirde, 2009 yılında İngiltere, Rusya'yı geçerek 6., Güney Kore, İspanya'yı geçerek 12., Endonezya, Türkiye'yi geçerek 15. büyük ekonomi haline geldi.