-TÜRKİYE 15. SIRADA ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - G-20 ülkeleri arasında kişi başına düşen milli gelir açısından ABD 47 bin 131 dolarla ilk sırada yer alırken, Türkiye 15. sırada yer aldı. Ticari dengesizlikler ve para birimlerinin değeri, bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen G-20 Liderler Zirvesi'nin ana konusunu oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya nüfusu 6 milyar 908 bin kişi. Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkelerinde aynı zamanda dünya nüfusunun da yüzde 61'i yaşıyor. 1997 yılındaki Asya finansal krizinin ardından 1999 yılında kurulan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı G-20'de, G-7'yi de oluşturan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın yanı sıra Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan, kurum olarak da Avrupa Birliği üye olarak bulunuyor. ''G-20 Güney Kore-Seul 2010'' ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 2010 tahmini verilerinden derlediği bilgilere göre, G-20 ülkeleri içinde en kalabalık nüfusa sahip ülke 1 milyar 341 milyon kişilik nüfusuyla Çin oldu. Çin'i, 1 milyar 215,9 milyon nüfusuyla Hindistan, 310,2 milyon nüfusuyla ABD, 234,5 milyon nüfusuyla Endonezya, 193,1 milyon nüfusuyla Brezilya takip ediyor. -EN FAZLA MİLLİ GELİRE SAHİP ÜLKE ABD- 2010 yılı tahmini verilerine göre, G-20 üyesi 19 ülke içinde en fazla milli gelire sahip ülke 14 trilyon 624,1 milyar dolar ile ABD oldu. ABD'yi, Çin (10 trilyon 84,3 milyar dolar), Japonya (4 trilyon 308,6 milyar dolar), Hindistan (4 trilyon 1,1 milyar dolar) ve Almanya (2 trilyon 932 milyar dolar) takip etti. Türkiye G-20 ülkeleri arasında 15. sırada yer alıyor. Kişi başına düşen milli gelir açısından ABD 47 bin 131 dolarla ilk sırada yer alıyor. Avustralya'da kişi başına düşen milli gelir 39 bin 692 dolar, Kanada'da 39 milyar 33 dolar, Almanya'da 35 bin 930 dolar ve İngiltere'de 35 bin 52 dolar. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 13 bin 392 doları buldu. -EN BÜYÜK CARİ AÇIK ABD'NİN, CARİ FAZLA ÇİN'İN- G-20 ülkeleri arasında en fazla toplam borca sahip ülke 13 trilyon 984 milyar dolarla ABD. ABD'yi 8 trilyon 980,7 milyar dolarla İngiltere, 4 trilyon 712,7 milyar dolarla Almanya ve 2 trilyon 246 milyar dolarla Japonya izliyor. Tahminlere göre, en fazla cari açık verecek ülke de 466,5 milyar dolarla ABD olacak. İtalya'nın cari açığı 58,2 milyar dolar, Brezilya'nın 51,8 milyar dolar ve İngiltere'nin 50,3 milyar dolar. Öte yandan, Çin'in cari fazlası 269,8 milyar dolar olurken, diğer cari fazla veren ülkeler ise sırasıyla 200,1 milyar dolarla Almanya, 166,4 milyar dolarla Japonya, 69,8 milyar dolarla Rusya, 29,1 milyar dolarla Suudi Arabistan oldu. -EN DÜŞÜK İŞSİZLİK GÜNEY KORE'DE- G-20 ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranına yüzde 3,3 ile Güney Kore sahip bulunuyor, Güney Kore'yi yüzde 4,1 ile Çin ve yüzde 5 ile Meksika izliyor. Güney Afrika yüzde 24,8 ile bu ülkeler arasında en yüksek işsizliği sahip ülke. Sırasıyla Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11 ve Suudi Arabistan'da ise yüzde 10,4 oldu. Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,6 olarak açıklandı.