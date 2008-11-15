Türkiye 15. sırada

Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında Türkiye'yi 15. sırada gösterdi



Federal İstatistik Dairesi'nin 2007 yılı verilerine dayanarak "Frankfurter Rundschau" gazetesi tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü ekonomileri listesinde 15. sırada gösterilen Türkiye'nin, toplam 659 milyar dolarla dünya çapında gayrisafi hasılanın yüzde 1,2'sini oluşturduğu belirtildi.



Söz konusu listede ABD, Japonya ve Almanya ilk 3 sırada yer aldı.



Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan diğer bir listede de Türkiye'nin, 2007 yılında 9 bin 569 dolarlık kişi başına milli gelir ile dünyada 12. sırada yer aldığı kaydedildi.



Bu listede 46 bin 99 dolarlık gelir ile İngiltere birinci sırada yer alırken, bunu 45 bin 725 dolarlık gelirle ABD, 43 bin 674 dolar ile de Kanada izledi.

