Türkiye 15 madalya kazandı; Tokyo Paralimpik Oyunları kapanış seremonisiyle sona erdi

Tokyo Paralimpik Oyunları Japonya’da seyircisiz olarak gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi.

Olimpiyatlarla birlikte bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, Japonya’da gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile tamamlandı.

Açılış seremonisinde olduğu gibi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapalı kapılar ardında gerçekleşen törene Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons ve Tokyo Valisi Yuriko Koike de dahil olmak üzere yalnızca belirli sayıda yetkili ve protokol konuğu katıldı.

Türkiye 15 madalya aldı

162 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda toplam 539 madalya için yarıştığı Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi 13 branşta 87 sporcu temsil etti. Türkiye; 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Japonya'da Covid vakaları artıyor

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın olimpiyat ayağının başladığı tarih olan 23 Temmuz sonrasında Japonya geneli günlük vaka sayıları rekor kırmış, ülke geneli vaka sayısı bugün itibariyle 1 milyon 575 bin 219’a ulaşmıştı. Şimdiye dek 16 bin 373 kişinin yaşamını yitirdiği Japonya'da buna rağmen Paralimpik Oyunları ile ilişkili vakaların toplam sayısı 301’de kalmıştı.