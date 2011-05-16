Türkiye 14 yıl sonra kendi arabasını yapacak

T24- Türkiye, 14 yıldır sıfırdan yeni bir markanın yatırımını çekmeyi başaramayan otomotiv sektörü yıllar sonra ilk dev yatırıma çok yakın. Japon Nissan’ın Türkiye’de büyümesi için yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğunu açıklayan Renault-Nissan Dünya Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, 5 Temmuz’da düğmeye basmak için Türkiye’ye geliyor.

Emre Özpeynirci'nin Hürriyet'te yayımlanan (16 Mayıs 2011) haberi şöyle:

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmesine ve beklentilerin üstünde büyümesine rağmen 14 yıldır sıfırdan yeni bir markanın yatırımını çekmeyi başaramayan otomotiv sektörü, Nissan’la bu duruma son vermeye hazırlanıyor. Nissan’ın Türkiye’de büyümek için Renault gibi yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğunu açıklayan Renault-Nissan Dünya Başkanı Carlos Ghosn, 5 Temmuz’da Nissan yatırımında düğmeye basmak için Türkiye’ye geliyor.

1.5 günlük yoğun ziyaret

41 yıllık ortakları Oyak Grubu’ndan ‘Herşey hazır, gelin Nissan’ı da ortak üretelim’ teklifinin ardından temmuzda Türkiye’ye gelmeyi planlayan Ghosn, Bursa ve İstanbul’da temaslarda bulunduktan sonra İskenderun’a geçecek. Ghosn, İskenderun’da Oyak Grubu’nun fabrika için önerdiği arazileri inceledikten sonra Başbakan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı’yla biraraya gelip, “Yatırımın önündeki engelleri kaldırın” diyecek. Ghosn’a 1.5 günlük ziyaretinde Oyak Otomotiv ve Çimento Grubu Başkanı Celal Çağlar ile Renault yetkilileri eşlik edecek.

İlk sinyal Paris’te geldi

Nissan’ın Türkiye’de yatırımı düşündüğünü ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında Paris Otomobil Fuarı’nda Renault Nissan ittifakı Başkanı Carlos Ghosn açıklamıştı. Ghosn, Türkiye pazarının artan önemi karşısında Nissan’ın da Renault gibi büyümek için yatırımı düşünmek zorunda kalacağını açıklamaştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul Autoshow’a katılan Nissan Başkan Yardımcısı Gilles Normand da, yatırımın gündemlerinde olduğunu teyit etmişti. Normand, Türkiye’de büyümek için her türlü fırsatı değerlendireceklerini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Yatırım seçeneklerden bir tanesi. Bunun için Türkiye’de Renault’un tecrübeleri bizim için çok iyi bir örnek. Gerekli altyapı ve işbirliği fırsatlarına bakıp bir değerlendirme yapacağız. Türkiye’de yerli üretimin ne denli önemli olduğunu Renault’dan dolayı gayet iyi biliyoruz. Bugün Nissan’ın global otomotiv pazarındaki payı ortalama yüzde 5.6-5.7 civarındayken, Türkiye’de henüz yüzde 1.5 seviyelerinde. Dolasıyla Türkiye’deki peformansımızdan mutlu değiliz ve bu konuda hızlı adımlar atacağız.”

Etüt çalışmaları başlamıştı

Renault ve Nissan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Renault’nun Türkiye’de 41 yıllık ortağı Oyak Grubu da, yatırımın peşini bırakmayarak, Nissan’a ortaklık teklifi yaptı. Oyak Otomotiv ve Çimento Grubu Başkanı Celal Çağlar, Ghosn’a “Arazimiz var, liman var, mühendislik ve sermaye var. Karar verin hemen yatırıma başlayalım” teklifi yaptıklarını belirterek, “Bu teklifi yaptık. İsterlerse yüzde 60 Oyak, yüzde 40 Nissan ortaklığıyla bu yatırımı yapıp, üretime başlarız” demişti. Son olarak mart ayında Cenevre Fuarı’nda görüştüğümüz Renault Euromed Bölge Başkanı Jacques Chauvet ise, Ghosn’un yatırım düşüncesini doğrulamış, Nissan’ın Türkiye’de yatırım için etüt çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Bursa, Renault’nun en önemli üretim silahı

OYAK Renault, yıllık 360 bin otomobil ve 450 bin motor üretim kapasitesi ile Renault’nun Batı Avrupa dışında en yüksek kapasiteye sahip fabrikası konumunda yer alıyor. Oyak Renault, geçen yıl 307 bin adetle tarihi üretim rekorunu kırarken, bu yıl ise 320 bin adet üretim hedefliyor. Üretiminin 4’te 3’ünü ihraç eden Oyak Renault’nin geçen yılki ihracatı 233 bin adete çıkmıştı. Böylece Oyak Renault, Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmuştu. Oyak Renault bugün Bursa’da Clio 3 ve 5 kapı, Clio Grand Tour, Fluence, Megane HB ve Symbol’ü üretiyor. Eylül ayında elektrikli Fluence Z.E’nin de üretimi başlayacak.

Nissan yeni yatırımlarını Japonya dışına yapacak

NİSSAN ve Renault’un CEO’su Carlos Ghosn, döviz dengesizliğinden korunmak için Nissan’ın üretim ve üretim destek kollarını dolara bağlı ülkelere çekeceğini belirtmişti. Ghosn bu konuda şu açıklamayı yapmıştı: “Japonya’da ürettiğimiz otomobilleri, ABD ve dolara bağlı Asya ülkelerine satıyoruz. Bu nedenle maliyetleri yene değil dolara bağlı olduğu ekonomilere taşımayı planlıyoruz. Ancak, bu operasyon Japonya’daki fabrikaların kapanacağı anlamına gelmez. Aksine, bu operasyon şirketin daha da genişleyeceği anlamına geliyor. Döviz kurundaki en küçük bir dengesizlik, bizim işimizde büyük hasarlara neden oluyor. Grubumuzun diğer şirketi Renault, döviz dengesini koruyabilirken, Nissan özellikle yen-dolar dengesizliği nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. Bu da Nissan’ın, yeni fabrikalarını ve idari harcamalarını Japonya dışında gerçekleştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu ABD ya da dolara bağlı başka ekonomiler olabilir.”