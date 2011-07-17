Türkiye, 13 şehidi için yürüdü

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde uğradıkları saldırı nedeniyle şehit olan 13 askerin ardından bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri düzenledi.











Teröre lanet yağdırmak için Konak’taki İzmir Saat Kulesi önünde toplanan, aralarında İşçi Partisi, Cumhuriyet İçin Güçbirliği, Gökkurtlar’ın yer aldığı parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin bulunduğu yaklaşık bin kişi, ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ’Mecliste PKK istemiyoruz’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi AKP’, ’Her Türk asker doğar’, ’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attı. Gruptakilerden bazıları, ’Kahrolsun halkların kalleşliği’, ’Türk olmak suç mu’, ’Onlar bu vatan için öldüler ya siz! Tatildesiniz’ yazılı pankartları da taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşlerini Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdiren gruptakiler, şehitler için saygı duruşunda bulundu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.





Bir şehit babasının ağzından yazılan mektup, ardından da vatanı uğruna canlarını feda eden 13 askerin isimleri tek tek okundu. İsmi okunan şehit askerler kalabalık tarafından "Burada" denilerek anıldı. Teröre yönelik protestolarını dile getiren grup, eylemin ardından Konak’tan ayrıldı. Gruptan bazı kişiler, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl binasına yürümek istedi. Polisin izin vermediği grup, BDP binası yakınında yine sloganlar atıp dağıldı.







Ankara





Ankara'da farklı kesimlerden kalabalık bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terörist saldırıyı, Anıtkabir'e yürüyerek protesto etti.

Aralarında şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu kişiler, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılay'daki Milli Müdafaa Caddesi'nde toplanarak, çeşitli pankartlar açıp, terör örgütü PKK ile elebaşı aleyhine sloganlar attı.

Bazı futbol takımlarının taraftarları ile motosikletli bir grubun da destek verdiği vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı ile Onuncu Yıl Marşı'nı okudu.

Gruptaki bir kişi, şehit olan 13 askerin isimlerini tek tek okundu, şehit askerlerin isimlerini duyan vatandaşlar da hep bir ağızdan ''Burada'' diye karşılık verdi.

Vatandaşlar, daha sonra, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Hepimiz askeriz PKK'ya yeteriz'', ''Kahrolsun PKK'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Dişe diş kana kan intikam'' sloganları ve tekbirler eşliğinde, trafiğe kapatılan GMK Bulvarı'ndan Anıtkabir'e yürüdü.

Gruba, çevredekiler ve esnaf da alkışlarla destek verdi.

Anıtkabir'de İstiklal Marşı'nı okuyan ve şehitler için saygı duruşunda bulunanlar, burada da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı.

Şehitler için dua okuyan grup, daha sonra Anıtkabir'den ayrılarak dağıldı.





Samsun



Yaklaşık 2 bin kişi, bugün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, önce İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından dev bir Türk bayrağı açılırken, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Hepimiz Mehmetiz hepinize yeteriz’, ’Askerde yatmadık vatanı satmadık’, ’Şehidim hakkını helal et bize’ sloganları attı. Terör örgütüne lanetler okuyan kalabalık grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Emekli polis memuru olan Hasan Fahri Mumcu da şehitler için yazdığı şiirini okudu. Ardından cadde boyunca yürüyüş yapan grup, 13 şehidin adını tek tek okuyarak yoklama yapıp "Burada" diye bağırdı. Yürüyüş sırasında tekbir getirip "Kahrolsun PKK" sloganı da atan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’na gelip 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bir kez daha İstiklal Marşı’nı okuyan grup ardından dağıldı.





Burdur



PKK saldırısı, Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda protesto edildi. Burdur’daki sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişi, ellerinde bayraklarla ’Türkiye Türktür Türk kalacak’, ’Ne mutlu Türküm diyene’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ’Askere uzanan eller kırılsın’ sloganları attı.





Eyleme, çarşı iznine çıkan Burdur 58’inci Er Eğitim Alayı’nda vatani görevlerini yapan 123. Dönem yurtdışı döviz bedelli erler de destek verdi. Alkışlarla protestolara destek veren askerler, daha sonra grupla birlikte slogan atarak terörü lanetledi. Eylem sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.







Cumhuriyet Meydanı’ndaki protesto gösterisinde açıklama yapan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hüseyin Felek, yapılan haince saldırılar sonucu 13 asker ve 1 komiserin şehit edildiğini, 7 askerin ise yaralandığını hatırlattı. Saldırılar sonrasında Türk milletinin bağrına ateş düştüğünü belirten Felek, "Bu acı sadece şehit ailelerinin değil, hepimizin acısıdır. Bu saldırıların bir an önce durdurulması ve gerekli önlemlerin zaman geçirilmeden alınarak son verilmesini bekliyoruz" dedi.







Türkiye’nin şehitlerin acısıyla yandığı sırada, Diyarbakır’da ’Demokratik Özerklik’ ilan edildiğini kaydeden Felek, "Şurası bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değildir. Dili, bayrağı, yönetim şekli değiştirilemez. Herkes haddini bilmelidir. Toplumda ayrıcalık yapılarak bir yere gelinemez. Bu saldırıları yapanlar ve bunlara destek verenler kimlerin olduğu bellidir. Bir an önce bu tür eylemlerine son vermelidirler" diye konuştu.





Kayseri





İnternetten yapılan çağrı üzerine yüzlerce kişi, Kayseri Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Büyük bölümü Kayserispor forması giyep gençler burada "İmralı’yı basarısız, Apo’yu asarız’, ’Dişe diş, kana kan, intikam’, ’Hepimiz askeriz, silah isteriz’, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı.







Genç kızların ve kadınların da bulunduğu grup daha sonra ellerinde bayraklarla Valilik önünden, Garnizon Şehitliği’ne kadar yürüdü. Burada hep birlikte İstiklal Marşı söyleyen grup daha sonra dağıldı.





Marmaris



Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Vardiya Bizde Platformu ve İşçi Partisi Marmaris temsilciliklerinin birlikte düzenlediği protesto gösterisine yaklaşık 100 kişi katıldı. Atatürk Meydanı’ndaki gösteride, katılımcıların bazıları Türk bayrakları taşırken, bazıları ise ABD ve terör örgütü PKK aleyhine sloganların yer aldığı pankartlar açtı.







Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı Cemil Gözel, grup adına basın açıklamasını okudu. Hiç kimsenin, hiçbir olayın Türk-Kürt kardeşliğini engelleyemeyeceğini anlatan Gözel, Türk askerlerinin şehit düşmesinde AK Parti Hükümeti ile ABD’nin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Gözen, "Bölünme, Türkiye’ye şantaj ve silah zoruyla dayatılmaktadır. Ancak bunu yapanlar, Türk-Kürt kardeşliğini engelleyemeyeceklerini unutmasınlar. Tıpkı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşundaki birlikteliğimiz gibi" dedi.





Gözel’in konuşmasının ardından Diyarbakır’da şehit düşen 13 askerin isimlerini tek tek okunurken, meydandakiler bir ağızdan "Yaşıyor" diye bağırdı. ’Kahrolsun PKK’, ’Kahrolsun ABD’ sloganları da atan grup daha sonra dağıldı.





İstanbul



Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit düştüğü terör saldırısı, Bağdat Caddesi ve Taksim’de düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

JDM İstanbul Motor Sporları Kulübü üyesi bir grup genç, Pendik Green Park Otel önünde toplanarak, otomobilleriyle sahilden Bağdat Caddesi’ne geldi. Türk bayrakları ile gelen grup, cadde üzerinde, "Bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var" yazılı pankart açtı.

Çevredekilerin de katılımıyla büyüyen grup, büyük bir Türk bayrağı açtı. "Kadıköy uyuma, şehidine sahip çık", "Meclis’te PKK istemiyoruz", "Askere uzanan eller kırılsın", "Hepimiz Mehmet’iz, PKK’ya yeteriz", "PKK Meclis’te komutanlar nerede?", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "PKK şaşırma, sabrımızı taşırma", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Ne mutlu Türküm diyene", "Tayyip oğlunu askere gönder" ve "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar atarak Erenköy Galip Paşa Camisi önüne kadar gelen grup, burada şehitler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı okunmasının ardından cadde boyunca yürüyüşünü sürdüren grup, Selamiçeşme’de dağıldı.

Bu arada, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi bir grup da, Taksim Meydanı’nda toplandı. Silvan’da şehit düşen askerlerin fotoğraflarını taşıyan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan grup, "Mehmetçiğin katili Amerika", "Terörü kınıyoruz" pankartları açtı.

Gruptakiler, tekbir getirerek İstiklal Caddesi üzerinden Tünel’e kadar yürüdü. Tekrar Taksim Meydanı’na kadar yürüyen ve çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra dağıldı.





Mersin



PKK saldırısı, Mersin’de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında bir grup, BDP Gençlik Kültür Merkezi’ni taşladı. Merkezin camları kırılırken, binaya girmek isteyen bir kişi tartaklandı, başına taş isabet eden bir polis memuru kanlar içinde kaldı. Güvenlik güçleri, binayı taşlayan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti, kısa süreli arbede yaşandı.





Sakarya





İnternetteki Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ’Şehitlerimizi Hatırlatacağız! Unutturmayacağız! Geliyor Musunuz?’ adı altında düzenlenen eyleme bugün Adapazarı Kent Meydanı’nda çok sayıda kişi katıldı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un da katıldığı mitinge ellerine ay-yıldızlı bayrak alan genç kızlar da katılarak terörü lanetledi.







Sıcak havaya rağmen çok sayıda kişi eyleme katılırken kent meydanında okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yürüyen grup Çark Caddesi’nde, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atarak yeniden Kent Meydanına gelirlerken esnaf da destek verdi.





Kırıkkale





Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Aşırı sıcağa rağmen Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge gelenler ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Bu vatana sahip çıkmayanlara hakkımızı helal etmiyoruz’, ’Meclis’te PKK istemiyoruz’, ’Ülkemizi sevmeyen defolsun gitsin’, ’Askere uzanan eller kırılsın’, ’Dişe diş kana kan intikam’, ’Kırıkkale uyuma şehidine sahip çık’, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehidim hakkını helal et bize’ sloganları atıldı.









ÇANKIRI



Çankırı'da, Anıt Alanı'nda toplanan bir grup, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra yine sloganlar eşliğinde ilerleyen grup, önce İstasyon Köprüsü'ne ardından Park Sokak'a kadar yürüdü.

Polisin, yürüyüş izni olmadığını belirterek dağılmaları yönünde uyardığı gruptan bazı vatandaşlar, polise tepki gösterdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.





GAZİANTEP





Gaziantep'te ''Şehitlere Saygı ve Bağımsızlık yürüyüşü'' düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, İl Jandarma Komutanlığı önündeki Meçhul Asker Anıtı'nda sona erdi.

Daha sonra Silvan'daki terör saldırısında şehit olan jandarma komando er Barış Çiçekdağı'nın evine gidildi. Etkinliğe katılanlar güzergah boyunca Türk bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, ''şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''kahrolsun PKK''şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşü düzenleyenlerden emekli Başçavuş İsa Kök, demokrasi meydanında basın açıklaması yaptı. Kök, açıklamasında Diyarbakır Silvan kırsalında kurulan pusu sonucu Türkiye'nin 13 şehit verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Bu vatan bu toprak uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şahsım ve Gaziantep halkı adına başsağlığı diliyorum. Bunu yapan kişileri, yaptıranları, yapılmasına göz yumanları şiddetle kınıyorum. Bunu yapanlar şunu bilsinler ki Türk halkı Türk milleti ayaktadır. Türk Cumhuriyeti ağır bir ihanet kuşatması altındadır. Şehitler vatan için öldüler. Türkiye'yi yöneten siyasi idarenin, almış olduğu kararları bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünya şunu bilsin ki vatanı bayrağı namusu için ölüme atlamak ağustos ayında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. O şehitler o kahramanlar, vatan için şehit oldular. Onlar ölü değildir. Onlar aramızda bulunmaktadır.''

Grup, daha sonra olaysız dağıldı.





BİLECİK





Bilecik'te bir grup, terörü telin yürüyüşü düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Burası Türkiye ya sev ya terk et'', ''Her şey vatan için'', ''PKK şaşırma, sabrımızı taşırma'', '''İmralı Apo'ya mezar olacak'', ''Ezan dinmez, bayrak inmez'', ''Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın'' sloganları attı.

Tevfikbey Caddesi'ne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Kenan Karkaç, hiçbir siyasi görüş belirtmeden grup olarak askerlerin acısını paylaşmak için ve tepki göstermek için toplandıklarını kaydetti.

Hafta sonu çarşı izninde bulunan 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli askerler ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla protestoya destek verdi. Grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olaysız dağıldı.

Polis, eylem süresince çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.





KIRKLARELİ





İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla Dingiloğlu Parkı'nda toplandı.

İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanı Halil Göçen, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

''Amerika ile birlikte olanlar, onunla büyük bir yenilgiyi paylaşacaktır'' diyen Göçen, saldırının 4 yıldır Türk Ordusuna karşı sürdürülen Ergenekon tertibinin gerçek amacını da bir kez daha orta koyduğunu ileri sürdü.

''Milletimizin başı sağ olsun'' diyen Göçen, ''Şehitlerimizi bağrımıza basıyoruz, şehitlerden aldığımız güçle vatanımızı, bağımsızlığımızı ve birliğimiz büyük bir azimle savunacağız'' dedi.

Hükümet aleyhine slogan atan grup, basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Protestoya CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, CHP İl Başkanı Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Başkur da katıldı.





KONYA





Konya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup, terör saldırısını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kültür Park Alanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Konya uyuma şehidine sahip çık'' şeklinde sloganlar atarak Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Burada İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Konya Şehitliği'ne geçerek dua etti. Grup, olaysız dağıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe dernek olarak destek verdiklerini söyledi.

Duyarlı Konyalılarla birlikte teröre tepki gösterdiklerini dile getiren Işık, terörün herkesi çok üzdüğünü ve yüreklerinin yandığını belirtti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde de Hükümet Konağı önünde toplanan bir grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı attı.

Ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Seydişehir Belediyesi önüne kadar yürüyen gruba, trafikte seyreden sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Belediye önünde şehitler anısına saygı duruşunda bulunan grup, okudukları İstiklal Marşı'nın ardından olaysız şekilde dağıldı.





KARABÜK





Karabük'te bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan grup, Yenişehir Atatürk Anıtı'nda toplandı.

Terör örgütünü lanetleyen sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan Fatma Coşkun, 13 askeri şehit eden terörün, oturularak çözülmeyeceğini bildikleri için burada toplandıklarını söyledi.

Şehit haberlerinin sıradanlaştığını, iki gün ''vatan sağ olsun'' denildiğini ve üçüncü gün susulduğunu savunan Coşkun, şöyle dedi:

''Biz Türk gençleri elimiz kolumuz bağlı duramazdık. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de bu eylemi gerçekleşiyoruz. Gençliğe hitabedeki genç biziz çünkü. Bu vatan için kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canımızı vermeye hazırız. Türk milleti olarak falanca takımın küme düşmesi, şehit düşenlerden daha önemli oldu, daha çok gündeme geldi. Bize destek veren herkese teşekkür ederim.''

Grup, açıklamanın ardından bir süre daha slogan atarak olaysız dağıldı.





BURSA





Bursa'daki protesto yürüyüşü için Kent Meydanı'nda toplanan grup, ''Kahrolsun PKK'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Dişe diş kana kan intikam'', ''Ne mutlu Türküm diyene'', sloganları atarak Şetbaşı Caddesi'ne kadar yürüdü.

Heykel Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, burada da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı.

Bu arada gruptakilerden bazıları Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan BDP İl binasına yürümek istedi. Grup, yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından güvenlik güçleri tarafından ikna edildi.

Setbaşı Caddesi'ne kadar yürüyen grup, sessizce dağıldı.





ADANA





Adana'da, sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanarak terör örgütü aleyhine sloganlar attıktan sonra İnönü Caddesi'ndeki BDP il binasına yürümek istedi. Polisin engeline rağmen Atatürk Caddesi'ni takip ederek, BDP il binasının yakınındaki İnönü Parkı'na gelen grup burada sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundu.

''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganlarıyla bu kez BDP il binasına girmek isteyen gruba polis panzerleri ve çevik kuvvet ekipleriyle engel olunmaya çalışıldı.

Polis, BDP il binasını taşlayan grubu dağıtarak, olayları yatıştırmaya çalıştı.





HATAY





Hatay'da ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Caddesi üzerinde toplanan grup, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak Antakya Belediye binası önüne kadar yürüdü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük'ün kardeşi Emine Gözübüyük, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, ''Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızda, ekmek yediği ele ihanet eden bölücü mihrakların şerefsizlikleri her geçen gün daha da artmaktadır'' dedi.

Bayrak ve hürriyet uğruna kara toprağa can veren Hüseyin Gözübüyük gibi daha nice yiğitlerin şehitlik sırası beklediğini ifade eden Emine Gözübüyük, terörü lanetlediklerini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük'ün bir ay önce evlendiği eşi Arzu ile annesi Aysel babası Ahmet'in de yer aldığı grup, Cumhuriyet Caddesi'nden Antakya Şehitliğine kadar slogan atarak yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua okuduktan sonra dağıldı.





KARAMAN





Karaman'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör saldırısını protesto etti.

Aktekke Meydanı'nda toplanan grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Karaman uyuma, şehidine sahip çık'', ''Kahrolsun PKK'', şeklinde sloganlar atarak Anıt Park'a kadar yürüdü.

Burada İstiklal Marşı okuyan grup, olaysız dağıldı.





BOLU





Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki saldırı, Bolu'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Bolu'da bir grup, Hükümet Meydanı'nda toplanarak terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nden Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Meydanı'nda tekrar toplanan grup, attıkları sloganların ardından olaysız dağıldı.

Polis, etkinlik esnasında geniş güvenlik önlemi aldı.





Çanakkale





Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Demircioğlu Caddesi'nden yürüyerek İskele Meydanı'na gelen kalabalık "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Türkiye Tek Yürek" şeklinde slogan atarak kordon boyuna ulaştı. Bu sırada bazı vatandaşlar ve araç sürücüleri yürüyüş yapan kalabalığa destek verdi.

Kordon boyunda 10. Yıl Marşı'nı okuyan vatandaşlar, güzergahlarında bulunan Aynalı Çarşı önünde "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü söyledi.





Trabzon





Trabzon'da Kent merkezindeki Atapark semtinde, saat 14.00'da toplanarak Türk bayrakları açan ve aralarında çocuklar ile yaşlı kişilerin de olduğu bir grup vatandaş, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin ve Siirt'te bir komiserin şehit edilmesi başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla "Teröre Lanet Yürüyüşü" başlattı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve sırtlarına astıkları Atatürk resmi eşliğinde yürüyen ve aralarında komando marşının da olduğu çeşitli marşlar okuyan vatandaşlar, "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda", "Trabzon hazır emir bekliyor", "Mecliste PKK istemiyoruz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türkiye Türktür, Türk kalacak" şeklinde sloganlar attılar.





Batman





Memur-Sen Batman İl Temsilciliği ile AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesi kınandı.





Giresun





Giresun'da da bir grup genç tarafından "Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

Bir sosyal paylaşım sitesindeki çağrıya katılan bir grup genç, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde arazi arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasındaki sıcak temas sonucu 13 askerin şehit olması, 7 askerin de yaralanması olayını protesto etmek istedi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Atapark'ta toplanarak Gazi Caddesi yönüne yürüyüşe geçen grup, Debboy mevkisinde yürüyüşünü sona erdirdi.

Grup, yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla hain saldırı kınadı.





