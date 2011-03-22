-TÜRKİYE 121 HELİKOPTER ÜRETECEK ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Bülent Karaaslan - Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda gündemin en önemli maddesi Genel Maksat Helikopter Projesi olacak. Bugün yapılan toplantıda, genel maksat helikopter projesinin karara bağlanması bekleniyor. Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanacak. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye'de genel maksat helikopter üretimi altyapısının kurulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurumlarının uzun vadeli helikopter ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla başlatılan Genel Maksat Helikopter Projesi'nde, devam eden ihale sürecinin sonuçlandırılması bekleniyor. Son yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky ile İtalyan savunma sanayi şirketi AgustaWestland tarafından verilen tekliflerin yeterli görülmemesi nedeniyle müzakerelerin devam edilmesine karar verilmişti. Halihazırda 500 helikopteri bulunan Türkiye, buna ilave olarak her yıl 30 adet daha helikopter tedarik etmeyi planlıyor. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında 121 helikopterin tedarik edilmesi öngörülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ihalelerinden biri olan genel maksat helikopter projesinde Sikorsky ile AgustaWestland çekişiyor. Sikorsky Türkiye'ye T-70 Blackhawk'ı, AgustaWestland ise TUHP 149'u (Turkish Utility Helicopter-Türk Genel Maksat Helikopter) öneriyor. TSK, Emniyet ve Orman Genel Müdürlükleri için TAI/TUSAŞ tesislerinde üretilmesi planlanan genel maksat helikopteri projesindeki son kararın bugün verilmesi bekleniyor. Genel maksat helikopterlerinin üretiminde TAI-TUSAŞ ana yüklenici olacak. Proje kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına 30, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 6, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 6, Sahil Güvenlik Komutanlığına 6, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına 2, Özel Kuvvetler Komutanlığına 11, Emniyet Genel Müdürlüğüne 20, Çevre ve Orman Bakanlığına 20 adet helikopter tedarik edilmesi planlanıyor. Helikopterin bakım ve eğitim üssünü bünyesinde bulunduracak olan Türkiye, helikopterin üçüncü ülkelere satış haklarını da alacak. Helikopterler, azami ölçüde yerli imkanlar kullanılarak, TAI'nin Ankara'daki mevcut tesislerinde üretilecek. Söz konusu helikopterler, muharebe sahasında personel ve malzeme naklinin yanı sıra; insani yardım, doğal afetlerde arama-kurtarma, elektronik harbe karşı koyma ile ambulans gibi özel görevlerde de kullanılabilecek. -MÜŞTEREK TAARRUZ UÇAĞI PROJESİ Öte yandan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi'nin de gündeme geleceği öğrenildi. Toplantıda, JSF projesinde maliyet artışları ve uçuş yazılımlarıyla ilgili konuların ele alınması bekleniyor. Tüm zamanların en büyük savunma sistemleri tedarik projesi olarak nitelendirilen JSF Projesi, ABD'nin 2010'lu yıllardan itibaren ortaya çıkacak yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için başlatıldı. Proje, F-35 uçaklarının uluslararası katılım ile tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve lojistik desteğini kapsıyor. Konsorsiyum şeklinde yapılacak projede yüklenici firmalar ABD'li savunma sanayi şirketleri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve İngiliz BAE Systems. Türkiye; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ekonomik ömürlerini doldurmaya başlayacak olan F-4 ve F-16 uçaklarının yerini almak üzere ortaya çıkacak yeni nesil savaş uçağı gereksinimi göz önüne alınarak projeye katıldı. Mevcut durumda uçak ve ilgili yer sistemlerinin mühendislik geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında ABD'nin 2 bin 443, İngiltere'nin 138, İtalya'nın 131, Hollanda'nın 85, Türkiye'nin 100, Kanada'nın 80, Avustralya'nın 100, Norveç'in 48, Danimarka'nın 48 olmak üzere toplam 3 bin 173 uçağın alınması öngörülüyor. F-35 uçağının Türkiye için ilk teslimatın 2015 yılında olması planlanıyor.