T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE 12 ALTIN KAZANDI EDİRNE (A.A)

17 Temmuz 2011 23:03

-TÜRKİYE 12 ALTIN KAZANDI EDİRNE (A.A) - 17.07.2011 - Atletizm Gençler Balkan Atletizm Şampiyonasında Türkiye, 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalya aldı. Edirne'de, Şükrüpaşa Atletizm pistinde iki gündür devam eden ve Türkiye'nin yanı sıra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Arnavutluk ve Karadağ'dan toplam 236 sporcunun katıldığı yarışlar sona erdi. Yarışmalara 45 sporcu ile katılan Türkiye, 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye takım halinde erkekler 171,5 puanla birinci, kızlarda ise 140 puanla üçüncü oldu.  Takım halinde erkeklerde Romanya 156 puanla ikinci, Yunanistan 164 puanla üçüncü oldu. Kızlarda ise Romanya 163 puanla birinci, Yunanistan 151 puanla ikinciliği elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ergüder Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk erkek takımının bu yarışmalarda istediklerini aldığını, kızların ise bir takım şansızlıklar yaşadığını söyledi. Takım halinde Türkiye'nin erkeklerde birinci, kızlarda ise üçüncü olduğunu anımsatan Uzun, ''Onur verici bir durum. Bu gençlerimiz 2016 ve 2020 yıllarının yıldızları. Bu gençlerden bir kısmı Salı günü Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda, bir kısmı ise ülkemizde Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında yarışacak'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24