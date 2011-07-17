-TÜRKİYE 12 ALTIN KAZANDI EDİRNE (A.A) - 17.07.2011 - Atletizm Gençler Balkan Atletizm Şampiyonasında Türkiye, 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalya aldı. Edirne'de, Şükrüpaşa Atletizm pistinde iki gündür devam eden ve Türkiye'nin yanı sıra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Arnavutluk ve Karadağ'dan toplam 236 sporcunun katıldığı yarışlar sona erdi. Yarışmalara 45 sporcu ile katılan Türkiye, 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye takım halinde erkekler 171,5 puanla birinci, kızlarda ise 140 puanla üçüncü oldu. Takım halinde erkeklerde Romanya 156 puanla ikinci, Yunanistan 164 puanla üçüncü oldu. Kızlarda ise Romanya 163 puanla birinci, Yunanistan 151 puanla ikinciliği elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ergüder Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk erkek takımının bu yarışmalarda istediklerini aldığını, kızların ise bir takım şansızlıklar yaşadığını söyledi. Takım halinde Türkiye'nin erkeklerde birinci, kızlarda ise üçüncü olduğunu anımsatan Uzun, ''Onur verici bir durum. Bu gençlerimiz 2016 ve 2020 yıllarının yıldızları. Bu gençlerden bir kısmı Salı günü Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda, bir kısmı ise ülkemizde Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında yarışacak'' dedi.