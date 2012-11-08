Türkiye 11 ayda 11,3 milyar dolar dış borç ödedi

Türkiye yılbaşından bu yana, özel sektör borçları hariç toplam 11 milyar 343 milyon 500 bin dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, Türkiye 1-7 Kasım tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 169 milyon 780 bin dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.

Dış borç ödemesinin 166,3 milyon doları Hazine, 1,8 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 1,6 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye, yılbaşından bugüne kadar olan dönemde ise özel sektör borçları hariç toplam 11 milyar 343 milyon 500 bin dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin 8 milyar 596 milyon 220 bin doları Hazine, 765 milyon 950 bin doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 380 milyon 840 bin doları da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.



IMF'ye 1 milyar 600 milyon 490 bin dolar ödendi



Söz konusu dönemde IMF'ye 1 milyar 600 milyon 490 bin dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı.

Türkiye, 2011 yılında toplam 12 milyar 823 milyon 420 bin dolar dış borç ödemesi yapmış ve bu ödemenin 8 milyar 297 milyon 770 bin dolarını Hazine tek başına gerçekleştirmişti.

1 Ocak-7 Kasım itibariyle dış borç anapara ve faiz ödemeleri ile diğer transferlere ilişkin bilgiler şöyle:



2012 Hazine Diğer TCMB IMF'ye Ödemeler Türk Savunma Fonu Toplam Ödemeler

OCAK 1.667,34 51,23 28,91 9,02 - 1.756,50

ŞUBAT 474,33 61,71 5,98 579,40 - 1.121,42

MART 764,46 41,10 34,19 - - 839,75

NİSAN 564,47 87,66 16,36 7,27 - 675,76

MAYIS 612,32 56,74 20,22 574,18 - 1.263,46

HAZİRAN 381,46 124,32 64,24 - - 570,02

TEMMUZ 1.937,40 84,65 99,99 5,24 - 2.127,28

AĞUSTOS 272,38 59,94 31,04 425,38 - 788,57

EYLÜL 727,52 113,58 60,75 - - 901,85

EKİM 1.027,21 68,78 17,50 - - 1.113,49

KASIM 166,32 1,81 1,65 - - 169,78

TOPLAM 8.596,22 765,95 380,84 1.600,49 - 11.343,50