Türkiye 100 yılda 74 madalya aldı

Tempo24-



Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporcular, bugüne kadar ülkemize 36'u altın, 19'sı gümüş ve 19'ü bronz olmak üzere toplam 74 madalya kazandırdılar. Atina'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda toplam 10 madalya alan Türk sporcular, diğer yıllara oranla iyi bir sayı yakaladılar ama beklentileri karşılayamadılar.



ALTIN MADALYA



İsim Yıl Yer Branş

Yaşar Erkan 1936 Berlin GR Güreş

Mehmet Oktav 1948 Londra GR Güreş

Mersinli Ahmet 1948 Londra GR Güreş

Nasuh Akar 1948 Londra S. Güreş

Gazanfer Bilge 1948 Londra S. Güreş

Celal Atik 1948 Londra S. Güreş

Yaşar Doğu 1948 Londra S. Güreş

Hasan Gemici 1948 Londra S. Güreş

Bayram Şit 1952 Helsinki S. Güreş

Mithat Bayrak 1956 Melbourne S. Güreş

Mustafa Dağıstanlı 1956 Melbourne S. Güreş

Hamit Kaplan 1956 Melbourne S. Güreş

Müzahir Sille 1960 Roma GR Güreş

Mithat Bayrak 1960 Roma GR Güreş

Tevfik Kış 1960 Roma GR Güreş

Ahmet Bilek 1960 Roma S. Güreş

Mustafa Dağıstanlı 1960 Roma S. Güreş

Hasan Güngör 1960 Roma S. Güreş

İsmet Atlı 1960 Roma S. Güreş

Kazım Ayvaz 1964 Tokyo GR Güreş

İsmail Oğan 1964 Tokyo S. Güreş

Mahmut Atalay 1968 Mexiko S. Güreş

Ahmet Ayık 1968 Mexiko S. Güreş

Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Halter

Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Halter

M. Akif Pirim 1992 Barcelona GR Güreş

Halil Mutlu 1996 Atlanta Halter

Naim Süleymanoğlu 1996 Atlanta Halter

Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta GR Güreş

Mahmut Demir 1996 Atlanta S. Güreş

Hamza Yerlikaya 2000 Sydney G. Güreş

Halil Mutlu 2000 Sydney Halter

Hüseyin Özkan 2000 Sydney Judo

Halil Mutlu 2004 Atina Halter

Nurcan Taylan 2004 Atina Halter

Taner Sağır 2004 Atina Halter



GÜMÜŞ MADALYA



İsim Yıl Yer Branş

Kenan Olcay 1948 Londra GR Güreş

Muhlis Tayfur 1948 Londra GR Güreş

Halit Balamir 1948 Londra S. Güreş

Adil Candemir 1948 Londra S. Güreş

Rıza Doğan 1956 Melbourne GR Güreş

İbrahim Zengin 1956 Melbourne S. Güreş

İsmail Ogan 1960 Roma S. Güreş

Hamit Kaplan 1960 Roma S. Güreş

Hüseyin Akbaş 1964 Tokyo S. Güreş

Hasan Güngör 1964 Tokyo S. Güreş

Ahmet Ayık 1964 Tokyo S. Güreş

Vehbi Akdağ 1972 Münih S. Güreş

Necmi Gençalp 1988 Seul S. Güreş

Hakkı Başar 1992 Barcelona GR Güreş

Malik Beyleroğlu 1996 Atlanta Boks

Bahri Tanrıkulu 2004 Atina Tekvando

Şeref Eroğlu 2004 Atina G. Güreş

Atagün Yalçınkaya 2004 Atina Boks



BRONZ MADALYA



İsim Yıl Yer Branş

Mersinli Ahmet 1936 Berlin S. Güreş

Halil Kaya 1948 Londra GR Güreş

Ruhi Sarıalp 1948 Londra Üçadım Atl.

Adil Atan 1952 Helsinki S. Güreş

D. Ali Eğribaş 1956 Melbourne GR Güreş

Hüseyin Aktaş 1956 Melbourne S. Güreş

Hamit Kaplan 1964 Tokyo S. Güreş

Ahmet Taşkın 1984 Los Angeles S. Güreş

Eyüp Can 1984 Los Angeles Boks

Turgut Aykaç 1984 Los Angeles Boks

Ali Kayalı 1992 Barcelona S. Güreş

Hülya Şenyurt 1992 Barcelona Judo

M. Akif Pirim 1996 Atlanta GR Güreş

Adem Bereket 2000 Sydney S. Güreş

Hamide Bıçkın Tosun 2000 Sydney Tekvando

Mehmet Özal 2004 Atina G. Güreş

Eşref Apak 2004 Atina Çekiç atma

Sedat Artuç 2004 Atina Halter

Aydın Polatçı 2004 Atina S. Güreş

