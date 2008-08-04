Türkiye 100 yılda 74 madalya aldı

Tempo24-
Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporcular, bugüne kadar ülkemize 36'u altın, 19'sı gümüş ve 19'ü bronz olmak üzere toplam 74 madalya kazandırdılar. Atina'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda toplam 10 madalya alan Türk sporcular, diğer yıllara oranla iyi bir sayı yakaladılar ama beklentileri karşılayamadılar.
ALTIN MADALYA
İsim Yıl Yer Branş
Yaşar Erkan 1936 Berlin GR Güreş
Mehmet Oktav 1948 Londra GR Güreş
Mersinli Ahmet 1948 Londra GR Güreş
Nasuh Akar 1948 Londra S. Güreş
Gazanfer Bilge 1948 Londra S. Güreş
Celal Atik 1948 Londra S. Güreş
Yaşar Doğu 1948 Londra S. Güreş
Hasan Gemici 1948 Londra S. Güreş
Bayram Şit 1952 Helsinki S. Güreş
Mithat Bayrak 1956 Melbourne S. Güreş
Mustafa Dağıstanlı 1956 Melbourne S. Güreş
Hamit Kaplan 1956 Melbourne S. Güreş
Müzahir Sille 1960 Roma GR Güreş
Mithat Bayrak 1960 Roma GR Güreş
Tevfik Kış 1960 Roma GR Güreş
Ahmet Bilek 1960 Roma S. Güreş
Mustafa Dağıstanlı 1960 Roma S. Güreş
Hasan Güngör 1960 Roma S. Güreş
İsmet Atlı 1960 Roma S. Güreş
Kazım Ayvaz 1964 Tokyo GR Güreş
İsmail Oğan 1964 Tokyo S. Güreş
Mahmut Atalay 1968 Mexiko S. Güreş
Ahmet Ayık 1968 Mexiko S. Güreş
Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Halter
Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Halter
M. Akif Pirim 1992 Barcelona GR Güreş
Halil Mutlu 1996 Atlanta Halter
Naim Süleymanoğlu 1996 Atlanta Halter
Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta GR Güreş
Mahmut Demir 1996 Atlanta S. Güreş
Hamza Yerlikaya 2000 Sydney G. Güreş
Halil Mutlu 2000 Sydney Halter
Hüseyin Özkan 2000 Sydney Judo
Halil Mutlu 2004 Atina Halter
Nurcan Taylan 2004 Atina Halter
Taner Sağır 2004 Atina Halter
GÜMÜŞ MADALYA
İsim Yıl Yer Branş
Kenan Olcay 1948 Londra GR Güreş
Muhlis Tayfur 1948 Londra GR Güreş
Halit Balamir 1948 Londra S. Güreş
Adil Candemir 1948 Londra S. Güreş
Rıza Doğan 1956 Melbourne GR Güreş
İbrahim Zengin 1956 Melbourne S. Güreş
İsmail Ogan 1960 Roma S. Güreş
Hamit Kaplan 1960 Roma S. Güreş
Hüseyin Akbaş 1964 Tokyo S. Güreş
Hasan Güngör 1964 Tokyo S. Güreş
Ahmet Ayık 1964 Tokyo S. Güreş
Vehbi Akdağ 1972 Münih S. Güreş
Necmi Gençalp 1988 Seul S. Güreş
Hakkı Başar 1992 Barcelona GR Güreş
Malik Beyleroğlu 1996 Atlanta Boks
Bahri Tanrıkulu 2004 Atina Tekvando
Şeref Eroğlu 2004 Atina G. Güreş
Atagün Yalçınkaya 2004 Atina Boks
BRONZ MADALYA
İsim Yıl Yer Branş
Mersinli Ahmet 1936 Berlin S. Güreş
Halil Kaya 1948 Londra GR Güreş
Ruhi Sarıalp 1948 Londra Üçadım Atl.
Adil Atan 1952 Helsinki S. Güreş
D. Ali Eğribaş 1956 Melbourne GR Güreş
Hüseyin Aktaş 1956 Melbourne S. Güreş
Hamit Kaplan 1964 Tokyo S. Güreş
Ahmet Taşkın 1984 Los Angeles S. Güreş
Eyüp Can 1984 Los Angeles Boks
Turgut Aykaç 1984 Los Angeles Boks
Ali Kayalı 1992 Barcelona S. Güreş
Hülya Şenyurt 1992 Barcelona Judo
M. Akif Pirim 1996 Atlanta GR Güreş
Adem Bereket 2000 Sydney S. Güreş
Hamide Bıçkın Tosun 2000 Sydney Tekvando
Mehmet Özal 2004 Atina G. Güreş
Eşref Apak 2004 Atina Çekiç atma
Sedat Artuç 2004 Atina Halter
Aydın Polatçı 2004 Atina S. Güreş