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Dünya

Türkiye 100 yıl çıkarıldığı topraklara geri döndü

İngiliz The Economist dergisi, bugünlerde Sırbistan’ın en iyi dostunun Türkiye olduğunu belirterek, “Türkiye yaklaşık 100 yıl önce çıkarıldığı Balkanlar&rsq

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiliz The Economist dergisi, bugünlerde Sırbistan’ın en iyi dostunun Türkiye olduğunu belirterek, “Türkiye yaklaşık 100 yıl önce çıkarıldığı Balkanlar’a geri döndü” diye yazdı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Bosna Hersek ve Sırbistan’a yaptığı ziyaretleri değerlendiren dergi, halen Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından aranan Bosnalı Sırp lider Ratko Mladiç’in, Srebrenica katliamı için “şehri Türklerden temizledik” ifadesini kullandığını hatırlatarak, “Oysa görünüşe göre Türkiye şimdi Sırbistan’ın en iyi dostu oldu. Başbakan Erdoğan, Srebrenica’daki anma törenine katıldıktan sonra Belgarad’ı ziyaret etti. İki ülke arasında, vizelerin kaldırılması dahil bir dizi anlaşma imzalandı. Serbest ticaret anlaşması da Eylül ayında yürürlüğe girecek” ifadelerine yer verdi.

The Economist, Türkiye’nin özellikle son bir yıl içinde Balkanlar’da aktif bir politika izleyerek Bosna’da Boşnaklarla Sırpları ve Sancak’ta rakip Müslüman grupları uzlaştırdığını hatırlattı.

Türkiye’nin 300 yıl önceki benzer girişimlerinin aynı sıcaklıkla karşılanmadığını belirten dergi, bugünlerde Sırp milliyetçiliğinden “çıkış”ı simgelemek amacıyla düzenlenen “10. Çıkış Festivali”ni işaret ederek şöyle devam etti:

“Oysa o festivalin düzenlendiği Petrovaradin kalesi 300 yıl önce Avusturyalılar tarafından, Osmanlı Türklerinin yolunu kesmek için yapılmıştı. Bugün Sırbistan’ın başlıca hedefi Avrupa Birliği. Ancak bu gerçekleşmezse Sırbistan, Türkiye, Rusya ve Çin’le ilişkilerini daha da yoğunlaştıracak. İki yıl sonra Türkiye’nin Balkanlar’dan çıkarılışı 100. yılını dolduracak. Görünen o ki, tarihin garip yollarından tamamen çıkış diye bir şey yok.”


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