-TÜRKİYE 100 MİLYONA ULAŞAMAYACAK ANKARA (A.A) - 11.06.2011 - Türkiye nüfusunun, nüfus artış hızı, kaba doğum hızı ve ölen kişi sayısındaki seyir dikkate alındığında 100 milyona ulaşması pek mümkün görünmüyor. Türkiye'de nüfus artış hızı 1990-2008 döneminde sürekli azalış gösterdi ve binde 17'den binde 11,7'ye kadar geriledi. Nüfus artış hızı 2008 yılında ise binde 13,4'e yükseldi, ancak bu yükseliş devamlılık göstermedi ve 2009'dan itibaren nüfus artış hızı yine düşüş trendine girdi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) projeksiyona göre, 2011 yılı itibariyle binde 12,8 olarak hesaplanan nüfusa artış hızı, 2019'a gelindiğinde ilk kez binde 10'un altına düşecek. 2019'da Türkiye nüfusu binde 9,9'luk artış hızıyla 80 milyon 983 bin kişiye ulaşacak. Nüfus artış hızı 2025 yılına gelindiğinde binde 7,7'ye gerileyecek. Bu tarihte Türkiye nüfusu 85 milyon 407 bin olacak. A.A muhabirinin TÜİK'in 2011-2025 nüfus artış hızı projeksiyonlarını baz alarak geleceğe yönelik yaptığı tahminlere göre, nüfus artış hızı 2033 yılına gelindiğinde binde 4,8'e, 2046 yılına gelindiğinde de binde 0,1'e gerileyecek ve 2046'ta Türkiye nüfusu 92 milyon 276 bin kişi olacak. Benzer eğilim devam ederse, 2046'dan sonra ise nüfus artış hızı sıfırın altına düşecek ve nüfus azalmaya başlayacak. Nüfus artış hızı 2055'te binde eksi 3,2'ye, 2060 yılında ise binde eksi 5'e gerileyecek. 2060 yılında Türkiye nüfusu neredeyse 30 yıl önceki seviyesine dönecek ve 88 milyon 870 bin kişi olacak. -KADIN BAŞINA ÇOCUK SAYISI- TÜİK rakamlarına göre, 1990 yılında 2,93 olan toplam doğurganlık hızı (kadın başına çocuk sayısı) giderek azalıyor. Söz konusu rakam 1998'de 2,46'ya, 2000'de 2,38'e, 2010'da 2,11'e indi. Kadın başına çocuk sayısı, bu yıl ilk kez, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2,1 çocuk sayısının altına ineceği ve 2,09 çocuk olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre, bu önemli bir eşik değer. Kadın başına çocuk sayısının 2,1'in altına inmesi, nüfusun belli bir zaman sonra (30-40 yıl) durağanlaşmaya, ardından azalmaya başlaması anlamına geliyor. TÜİK tahminlere göre, bu rakam 2022'de 2'ye, 2025'de ise 1,97'ye düşecek. -KABA DOĞUM HIZI AZALIYOR, ÖLÜMLER ARTIYOR- Nüfusun gelecekte ne kadar olacağına dair önemli hesaplama kriterlerden biri olan kaba doğum hızı da giderek azalıyor. 1990 yılında binde 24,1 olan kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20'ye, 2011 yılında ise binde 17,3'e geriledi. TÜİK tahminlerine göre söz konusu rakam, 2018'de binde 15,8'e, 2023 yılında binde 14,8'e ve 2025 yılında da binde 14,4'e düşecek. Kaba doğum hızındaki bu seyir 35 yılda neredeyse binde 10 puanlık bir azalışa tekabül edecek. Ölen kişi sayısı da her yıl artıyor. 1990 yılında 392 bin kişi olan ölüm sayısı, 2010 yılında 459 bine çıktı. Ölen kişi sayısının 2016 yılında 500 binin, 2025 yılında da 600 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.