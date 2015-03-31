'Türkiye 100 milyon dolar kaybetti'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrik kesintilerinin Türkiye'ye maliyetini ilginç bir yöntemle hesapladı. Özdebir, bugün TÜİK'in 2014 yılına ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladığını belirterek, "Türkiye'nin bir yıllık milli gelir üretimi 800 milyar dolar. Bunu 365 güne bölelim ( ki tatil günlerini çıkarmamız gerekir ama çıkarmayalım), günlük üretimi 2.2 milyar dolar oluyor. Böylece elektrik kesintisi nedeniyle 1 saatte Türkiye'nin yaşadığı üretim kaybı yaklaşık 100 milyon dolar oluyor" dedi.

Özdebir, bugün yaşananın olağanüstü bir durum olduğunu ancak nedenlerinin çok iyi irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Aysel Alp'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, "Sistemde arızaları lokalize edecek skada sisteminin görevini yapamadığı anlaşılıyor" diyen Özdebir, SCADA sisteminin dağıtım merkezleri arasında haberleşmeyi ve otomasyonu sağlayan bir sistem olduğunu belirtti.

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