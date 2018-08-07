Türkiye 10 yıllıklarının faizi yüzde 20'nin üzerini gördü

Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi rekor kırarak yüzde 20'nin üzerini gördü.

Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, Salı günü 42 baz puanlık yükselişle rekor tazeledi ve yüzde 20.09'a çıktı. Sonrasında ise yine Salı günü gerçekleştirilentahvil ihalelerinin etkisiyle yüzde 20'nin altına geriledi.



Bloomberht'nin haberine göre, pazartesi günü de 48 baz puan yükselerek yüzde 19.67'ye ulaşan gösterge tahvilin faizi, son beş gün içerisinde toplam 128 baz puan yükseldi.



5 yılllık CDS'ler, 352 baz puanı görerek kapanış rakamlarına göre 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.



2 yıllıkların faizi ise yüzde 22.64 seviyesinde seyretti.



Pazartesi günü gece saatlerinde 5.42'leri görmesinin ardından yeni güne düşüşle başlayan kur, dalgalı bir seyir izliyor. Dolar/TL , TSİ 15:04'te 5.30'lu seviyelerden işlem gördü.