"Türkiye 10 veya 20 yıl içinde AB'ye girebilir"

Daily Telegraph'ın haberine göre, İngiltere'nin eski muhafazakâr başbakanlardan John Major, Başbakan David Cameron'ın aksine, Türkiye'nin on veya yirmi yıl içinde AB'ye üye olabileceğini söyledi.

Cameron, Türkiye'nin AB üyeliğinin 3000 yılını bulabileceğini söylemişti.

Daily Telegraph'ın haberinde özetle şu ifadeler yer aldı:

"David Cameron Türkiye'nin, üyelik şartlarını yerine getirmede başarısız olduğu için 3000 yılına kadar AB'ye katılmasının mümkün olmadığı konusunda ısrar etmişti.

"Fakat selefi John Major ise ülkenin bir veya iki on yıl içinde Avrupa Birliği üyesi olabileceğini söyledi.

"Başbakan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunun, dikkati başka yöne çekmek için kullanılan bir konu olduğunda ısrar etmişti ve "Bu, yaşanmayacak. Mevcut ilerleme hızıyla Türkiye'nin üye olması için yeterlik kazanması yaklaşık 3000 yılını bulur. Müzakerelerde 35 fasıl açıp kapatmak zorundasınız. Açtılar ve sadece birini kapattılar" demişti."

'AB'den Ayrıl' kampanyasına yalancılık suçlaması

Türkiye ile ilgili uyarıların 'AB'den Ayrıl' kampanyasında önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan gazete, AB ve Türk yetkililerin, AB ile Türkiye arasında, mali ve bütçesel hükümleri içeren 33 numaralı fasılın açılması için 30 Haziran'da bir araya geleceğini belirtiyor.

Telegraph, dün BBC'nin Newsnight programına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından İlnur Çelik'in, 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önemli bir destekçisi olan Cameron'ın açıklamasının kendilerini şaşırttığını' belirtmesini de aktarıyor.

Gazete, Major'ın 'AB'den Ayrıl' kampanyasını da yalancılıkla suçladığını belirtiyor ve ekliyor:

"Başbakan dün Bristol'da, İşçi Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı Harriet Harman ve Sir John'la bir araya geldi. Major, Brexit kampının referandum kampanyası boyunca süren 'yalanlarına' cevap vermek zorunda kalacağını söyledi.

"Major, 'Eğer ulusumuz ayrılmaya oy verirse bu karara saygı duymalıyız. Ama eğer yarı gerçekler, gerçek olmayan şeyler ve yanlış anlamalar temelinde ayrılmak için oy verirse, refahımızın mezar kazıcıları, epey yakında, cevaplaması gereken bazı çok ciddi sorularla karışılacaklardır' dedi."