Türkiye 1 yılda 170 milyar borç ödemek zorunda

Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içinde ödeyeceği dış borçların toplamı, alınacak yeni kısa vadeli borçlar dışında en az 170.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası’nın (MB) verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, ‘orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış’ dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170.5 milyar doları buluyor.

En büyük pay özel sektörün

Bu borçların 21.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam borçlar içinde kamu sektörünün yüzde 14.7, Merkez Bankası’nın 0.5, özel sektörün de yüzde 84.8 payı bulunuyor.

MB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku yılın ilk yedi ayında yüzde 11.1 artışla 108.9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 artarak 59.8 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20.8 artışla 49 milyar dolara yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredileri azaldı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2.0 azalarak 14.4 milyar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 10.4 artarak 14.6 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3.6 artarak 17.9 milyar dolara yükseldi.

Hazine'nin borç açığı katlanıyor

Şirketlerin ithalat borçları da, 2016 yıl sonuna göre yüzde 18.6 artışla 38.9 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 7 ayda yüzde 4 artarak 16.9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12.5 artarak 91.8 milyar dolara yükseldi