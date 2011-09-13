-Türkiye 1 bronz ile başladı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde toplam 12 madalya sahiplerini buldu. Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 66 ve 96 kilo müsabakaları tamamlandı. Türkiye ilk gün sadece 96 kiloda Cenk İldem ile bronz madalya kazanabildi. Kilolarında dereceye giren sporcular şöyle: 55 kilo: 1- Rovshan Bayramov (Azerbaycan), 2- Elbek Tazhyieu (Belarus), 3- Bekkhan Mankiev (Rusya), 3- Shujin Li (Çin) 66 kilo: 1-Saed Morad Abdvali (İran), 2- Manuchar Tskhadaia (Gürcistan) 3- Pedro Mulens Herrera (Küba), 3- Hyeon-Woo Kim (Güney Kore) 96 kilo: 1- Guri Elis (Bulgaristan), 2- Alexander Jimy Lidberg (İsveç), 3- Cenk İldem (Türkiye), 3- Rustam Totrov (Rusya) Bu arada, bugün mindere çıkan Türk sporculardan 55 kiloda Ayhan Karakuş 26., 66 kiloda Şeref Tüfenk 33. sırada yer aldı. -''Olimpiyatlarda hedefim altın''- 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 96 kiloda üçüncü olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran milli güreşçi Cenk İldem, yarı final maçında rakibine şanssız şekilde yenilerek altın madalyayı kaçırdığını ancak bunu olimpiyatlarda telafi edeceğini söyledi. İldem, ''Hedefim altın madalyaydı. Yarı finalde şansım yaver gitmedi. 4 saniye kala rakibime puan verdim ama bu bizim için bir basamak. Önümüzde olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda altın madalya neden olmasın? İnşallah Londra'dan altın madalyayı alıp, ülkemize getireceğim'' dedi.