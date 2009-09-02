Türkiye 1 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 826 puanla 27. sıraya çıktığı sıralamada, Brezilya liderliğini sürdürdü.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8. FIFA Konfederasyon Kupası'nda şampiyon olmasının ardından, Haziran ayında İspanya'nın 11 aylık liderliğini elinden alan Brezilya, bin 604 puanla ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin 2010 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya ikinci, Hollanda da üçüncü sıradaki yerinde kaldı.

TÜRKİYE 27. SIRAYA YÜKSELDİ

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 1 basamak çıkarak, 27. sıraya yükseldi. (A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Bosna Hersek, Estonya ve Ermenistan'ın 2'şer basamak düşerek, 46, 114 ve 125. sıralara indiği listede, 6 basamak inen Belçika da 68. sırada yer aldı.

Bir sonraki sıralama, 7 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

1. Brezilya (1) 1,604 puan

2. İspanya (2) 1,588

3. Hollanda (3) 1,376

4. İtalya (5) 1,186

4. Almanya (4) 1,186

6. Rusya (6) 1,129

7. İngiltere (7) 1,127

8. Arjantin (8) 1,113

9. Hırvatistan (10) 1,101

10. Fransa (9) 1,040

11. ABD (12) 974

12. Yunanistan (11) 971

13. Sırbistan (14) 916

14. Avustralya (16) 907

15. İsviçre (13) 898

16. Danimarka (15) 892

17. Portekiz (17) 880

18. Çek Cumhuriyeti (22) 870

19. Bulgaristan (23) 860

20. Fildişi Sahili (18) 852

27. TÜRKİYE (28) 826

(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor)

