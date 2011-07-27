-TÜRKİYE 1 BASAMAK GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 1 basamak gerileyerek bu ay 24. sırada yer aldı. Türkiye'nin 820 puanla 24. sıraya yerleştiği listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya 1588 puanla liderliğini sürdürdü. Hollanda'nın 1542 puanla ikinci, Almanya'nın ise 1305 puanla üçüncü sırada bulunduğu listede, Türkiye'nin 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (A) Grubu'ndaki rakiplerinden Belçika 37, Avusturya 66, Azerbaycan 111, Kazakistan ise 126. sırada yer aldı. Bu arada COPA Amerika şampiyonu olan Uruguay, tam 13 basamak birden yükselerek 5. sıraya yerleşti. Listedeki ilk 10 ülke şöyle: 1. İspanya 2. Hollanda 3. Almanya 4. Brezilya 5. Uruguay 6. İngiltere 7. Portekiz 8. İtalya 9. Hırvatistan 10. Arjantin