-TÜRKİYE, 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Bedensel Engelliler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Fransa'nın Vichy kentinde 9-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Hatice Bayar, Hacer Özlem Kalay ve Hanife Öztürk'ten oluşan klasik yay takımı altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada klasik yay erkekler bireyselde Mustafa Demir gümüş, bayanlarda ise Hatice Bayar bronz madalya kazandı. Ayrıca Gülbin Su, Aliye Çaycı ve Semray Taş Özer'den oluşan makaralı yay takımı ile Gülbin Su ve Erdoğan Aygan'dan oluşan makaralı yay karışık takım bronz madalya elde etti.