Terim önderliğindeki Milliler, Andorra'yı rahat geçti 5-0

2014 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda oynadığı ilk altı maçta yalnızca 7 puan toplayarak büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim yönetimindeki ilk maçta grubun zayıf ekiplerinden Andorra’yı 5-0 mağlup etti.

Kayseri Kadir Has’taki mücadelede Gökhan Töre ve Umut Bulut, mükemmel oyunları ile adeta yıldızlaştı. Umut Bulut hat-trick yaparken, Gökhan Töre ise etkili oyununu 2 asist ile süsledi.

Maçın golleri, 35., 39. ve 68. dakikada Umut Bulut ve 64. dakikada Burak Yılmaz ve Dk. 90+2'de Arda Turan'dan geldi.

Romanya'dan güzel haber

Romanya'nın da Macaristan'ı 3-0 mağlup etmesi ile A Milli Futbol Takımının Andorra galibiyeti daha anlamlı hal aldı. Milliler, 10 Eylül'de Romanya deplasmanından 3 puan ile dönmek zorunda.

Kadrolar:

Türkiye: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Semih Kaya, Ömer Toprak, Caner Erkin, Mehmet Topal, Nuri Şahin(Dk. 65 Olcay Şahan), Gökhan Töre(Dk. 82 Hakan Çalhanoğlu), Arda Turan, Umut Bulut, Burak Yılmaz(Dk. 78 Alper Potuk)

Andorra: Ferran Pol, Cristian Martinez, Marc Vales, Emili Josep Garcia, Ildefons Lima, Marc Pujol, Moises San, Nicolas, Josep Manel Ayala, Ivan Lorenzo, Sebastian Gomes, Marc Garcia

Maçın ayrıntıları

Dk. 90+2: Arda Turan'ın kafa golü ile fark 5 oluyor...

Dk. 68: Gökhan Töre'nin asistinde Umut Bulut hattrick yapıyor... 4-0

Dk. 64: Gökhan Gönül'ün asistinde Burak Yılmaz golü atıyor... 3-0

İkinci yarıya konuk ekip başlıyor...

İlk yarı 2-0 sona erdi

Dk. 39: Umut Bulut, mükemmel bir golle farkı ikiye çıkardı... 2-0

Dk. 35: Gökhan Töre'nin ortasında Umut Bulut kafayla topu filelere gönderdi.

Mücadeleye Millilerimiz başlıyor