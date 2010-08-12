-TÜRKİYE: 0 - ROMANYA: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Türkiye ile Romanya arasında yapılan özel futbol maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Eylül ayında başlayacak 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları öncesinde son hazırlık maçında Romanya ile karşılaşan Türkiye, ilk 20 dakikada rakip kalede etkili olamadı. Maçta ilk önemli gol pozisyonuna 22'nci dakikada Mevlüt ile giren (A) Milli Takım, bu dakikadan sonra daha etkili olmasına karşın rakip kalede aradığı golü bulamadı ve ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı. Konuk ekip Romanya ise ilk dakikalarda kalesinde rakibine önemli bir pozisyon vermezken ilk önemli gol pozisyonunu 15'inci dakikada korner atışı sonrası yakaladı, ancak kale çizgisindeki Gökhan Gönül'ü geçemedi. İlk yarıda başka önemli gol pozisyonu üretemeyen Romanya, son dakikalarda Türkiye'nin baskısına karşın kalesinde gole izin vermedi ve devreyi 0-0 berabere bitirdi. 15'inci dakikada Deac'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde altı pasta boş kalan Niculae'nın kafa vuruşunda, kale çizgisi üzerindeki Gökhan Gönül kafayla topu çıkararak, önemli bir gol pozisyonunu önledi. 22'nci dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mevlüt'ün kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti. 28'inci dakikada Deac'ın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte Gökhan Gönül'ün ters vuruşunda, top direğin üstünden kornere çıktı. 33'üncü dakikada Arda'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu kaleci Lobont, Hamit'ten önce yumruklayarak uzaklaştırdı. 36'ncı dakikada sağ kanatta Rat'dan topu kapan Gökhan Gönül'ün yerden ceza alanına gönderdiği topa Mevlüt'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli gol pozisyonu olmadı ve ilk yarı 0-0 golsüz berabere tamamlandı.