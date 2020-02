Türkiye - Rusya maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup karşılaşmasında Türkiye ile Rusya, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi.

Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup maçıyla Trabzon, 2 bin 767 gün sonra A Milli Futbol Takımı\'nın bir karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Son olarak 9 Şubat 2011\'de Hüseyin Avni Aker Stadı\'nda hazırlık maçında Güney Kore ile karşılaşan ay yıldızlılar, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde ilk maçına çıktı. 4 Eylül 2004 tarihinde Dünya Kupası Eleme Grubu maçında sahasında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 14 yıl aradan sonra ise ilk kez Trabzon\'da resmi bir maç oynadı.

OKAY YOKUŞLU\'YA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarların ağırlıklı olduğu tribünlerde bordo mavili taraftarlar, sezon öncesi İspanya ekibi Celta Vigo\'ya transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu\'yu unutmadı. Genç oyuncuyu tribünlere çağıran taraftarlar, sevgi gösterilerinde bulunurken, Okay da alkışlarla bu ilgiye karşılık verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye - Rusya karşılaşmasında taraftarlar Türkiye A Milli Takımı\'nı yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan ay yıldızlı futbolcuları alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, Mehter Marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadılar. Karşılaşma öncesi statta açılan büyük afişlerde 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına dikkat çekilerek, \'En iyisi için şimdi bizim zamanımız. Trabzon hazır\' ifadelerine yer verildi.

TRİBÜNLER AY YILDIZLI BAYRAKLARLA DONATILDI

Türkiye - Rusya arasında oynanacak karşılaşma için Şenol Güneş Kompleksi\'nin tribünleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Maça gelen taraftarlara ay yıldızlı bayraklar dağıtılırken, tribünlerin önünde ve stadın çeşitli bölümlerinde de Türk bayrakları yer aldı.

EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Trabzon\'un Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül de Türkiye ile Rusya arasında oynanan mücadelede unutulmadı. Stat etrafındaki reklam panolarının ekranına, \'Bu vatan sana minnettar, iyi ki varsın Eren\' yazıları yansıtıldı. Stat skorbordundan da \'Seni asla unutmayacağız. Bu vatan sana minnettar\' ifadeleri yer aldı. Taraftarlar da \'şehitler ölmez, vatan bölünmez\' diye bağırdı.

4 BAKAN MAÇI İZLEDİ

Türkiye ile Rusya arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.