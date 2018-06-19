Türkiye, 3.9 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke

Savaş, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı son yıllarda hızla artarken, Türkiye yaklaşık 3.9 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Güney Sudan'a dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve krizler, milyonlarca insan için tarif edilemez trajedi ve acıyı beraberinde getiriyor.

Dünyada 65 milyondan fazla insan zulüm, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda. Türkiye ise 3.9 milyon kişiyle dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke.

AA'nın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) nisan ayında yayımladığı verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli, 169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4 bin 800 Somalili ve diğer uyruklardan 10 bin 800 olmak üzere yaklaşık 3.9 milyon sığınmacı bulunuyor.

Türkiye'deki en büyük sığınmacı grubu oluşturan Suriyeliler, daha çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kilis'te yaşıyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, dünyadaki en büyük mülteci krizine sebep olmaya devam ederken komşu ülkelerde uzayan bir sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı 5.6 milyonu geçti.

Türkiye'deki yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli sığınmacının büyük çoğunluğu kampların dışında, kentsel ya da yarı kentsel alanlarda yaşıyor ve buradaki sığınmacıların çoğunluğunu çocuklarla kadınlar oluşturuyor.

BMMYK, Türkiye'de bulunan 3 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı için 'Help (Yardım)' adında 4 dilde internet sitesini geçen yıl kullanıma açtı. Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunan 'Help' internet sitesi, Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilerin, hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra hizmetler konusunda kapsamlı bilgiye kolaylıkla ulaşmalarına olanak sağlıyor.

'Help', hem Suriyeli mülteciler hem de diğer ülkelerden sığınmacı ve mülteciler tarafından en çok sorulan, kayıttan mülteci statüsü belirleme usullerine, eğitimden geçim kaynaklarına kadar bir dizi konuya ilişkin enformasyona erişim imkanı sunuyor.