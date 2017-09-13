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Spor

Türkiye - İzlanda maçının biletleri 1 saat içinde  tükendi    

İSTANBUL-(DHA) A Milli Takımın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri 1 saat içinde tükendi

13 Eylül 2017 14:22

İSTANBUL-(DHA) A Milli Takımın İzlanda ile 6 Ekim 2017 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının biletleri 1 saat içinde tükendi. Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynanacak müsabakanın taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletlerine yoğun ilgi gösteren taraftarlar biletleri tüketti. 
A Milli Takımın,Dünya Kupası yolundaki en önemli karşılaşmalardan olan İzlanda maçını kazanması halinde puanını 17\'e yükselterek 16 puanı bulunan İzlanda\'yı geçme şansını elde edecek. 

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