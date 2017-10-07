Türkiye - İzlanda maçından notlar

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 14 puanlı A Milli Takım, grubun lideri Hırvatistan ile aynı puanı paylaşan 16 puanla ikinci sırada bulunan İzlanda\'yı Eskişehir Yeni Stadyum\'da konuk ediyor. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak\'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial oldu.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile Eskişehir\'de ikinci kez resmi bir maça çıktı. Eskişehir Yeni Stadyum\'da geçen 5 Eylül\'de oynanan maçta Milli Takım grubun lideri Hırvatistan\'ı Cenk Tosun\'un golüyle 1-0 yenmişti. Milliler, 27 Mart\'ta Eskişehir\'de oynadıkları özel maçta da Moldova karşısında sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

İzlanda takımı Eskişehir\'e önceki gün, Milli Takım da dün geldi. Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce A Milli Futbol Takımı, kafilesi konakladığı otelden polisin geniş güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum\'a geldi. Aynı saatlerde İzlanda Milli Takımı da polis eskortu ve güvenlik önlemleri altında stadyuma getirildi.

Eskişehir Yeni Stadyum çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç nedeniyle çeşitli illerden çok sayıda takviye çevik kuvvet polisi Eskişehir\'e sevk edildi. Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım\'ın da izleyecek olması güvenlik tedbirlerini daha da artırdı. Saat 21.45\'te başlayan karşılaşma öncesinde taraftarlar tek tek aranarak içeriye alındı. Büyükşehir Belediyesi maça gidecek taraftarlara ücretsiz otobüs ve otopark imkanı sağlarken stat yakınındaki ağaçların kırmızı-beyaz ışıklandırmasını yaptı.

KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye-İzlanda maçının biletleri satışa sunulduğu gün kısa süre tükendi. 34 bin 930 kişilik stadyumunda İzlandalı az sayıda taraftar kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verirken, tribünleri dolduran taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde milli takıma destek verdi. Taraftarlar karşılaşma başlamadan önce tribünü tamamen kaplayan dev bir Türk Bayrağı açtı.

KARŞILAŞMAYI BAŞBAKAN YILDIRIM DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman da izledi.

LUCESCU TRİBÜNDE

FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verillen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye-İzlanda maçını tribünde izlemek zorunda kaldı. Lucescu, karşılaşmayı 12 numaralı locada izlerken yerine Tayfur Havutcu görev aldı.

ARDA TURAN\'A PLAKET

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, 100\'üncü maçına çıkan Arda Turan\'a plaket verdi.

Uzun aradan sonra Milli Takım kadrosuna alınan Sabri Sarıoğlu, İzlanda maçında ilk 11\'inde yer bulamazken, Cengiz Ünder ile Serdar Aziz de maç kadrosunda yer almadı.

İZLANDA İLE 11\'İNCİ KARŞILAŞMA

A Milli Takım, İzlanda\'yla bugüne kadar oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Milli Takım, attığı10 gole karşılık İzlanda\'dan 18 gol yedi. Milliler İzlan\'da karşısında ilk galibiyeti 1994\'te 5-0\'lık skorla elde etti. Ay-yıldızlı ekip, 2 yıl önce de EURO 2016 eleme grubunda son dakika gelen golle İzlanda\'yı 1-0 mağlup ederek final vizesini almıştı.