Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti maçından notlar

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7\'nci maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak. Ay yıldızlı ekip, Rumen teknik adamın yönetiminde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Milliler, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, 2017 yılında yaptığı 6\'sı resmi, 4\'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı\'nda oynanacak mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonu\'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Bu karşılaşmanın ardından 27 Mart Salı günü Karadağ\'a konuk olacak milliler, beyaz renkli deplasman formasını da ilk kez bu maçta giyecek.

Afrin şehitleri nedeniyle stadyumda müzik yayını yapılmadı. Zaman zaman mehter marşı çalındı.

33 bin kişilik stadyumda tüm koltuklara ay yıldızlı bayraklar konuldu.

Maçtan önce, \'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde\' Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, stadyum girişlerinde taraftarlara dağıtıldı.

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