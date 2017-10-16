Türkiye - İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu İran'da: Gündem IKBY'deki referandum

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Ekim (DHA) - İran\'da resmi temaslarda bulunan Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ve İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari ile görüştü.

Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında İran\'a gelen heyet, Burucerdi ile yapılan görüşmede, Irak\'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referandum konusu başlıca konu olarak ele aldı.

\"Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğü olmazsa olmazlarımızdandır\"

Görüşmede, \"Suriye ve Irak\'ta ayrılıkçı bir takım hareketlerin olması Türkiye ve İran\'ın aleyhinedir\" diyen Beyazıt, \"Irak ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim olmazsa olmazlarımızdandır\" ifadesini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı da olan Beyazıt konuşmasında, bölgedeki terörün vekâletler savaşlarının bir sonucu olduğunu söyleyerek, \"Güvenlik konusu ön planda tutmamız gerekiyor. Irak konusunda birlikte yaptığımız bazı çalışmalarımız var. İşbirliğimiz üst düzeyde devam etmeli \" diye konuştu.

Dostluk grubu heyetinin İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari ile yaptığı temaslarında da IKBY\'deki referandum meselesi başlıca konu olarak görüşüldü.

Ak Parti İstanbul milletvekilleri Ekrem Erdem ve Nureddin Nebati\'nin de yer aldığı Türk heyeti, beş gün sürecek İran temasları kapsamında İran\'ın orta kesiminde yer alan Yezd ve İsfahan kentlerini de ziyaret edecek.

Türkiye\'den gelen dostluk grubu üyeleri, dün akşam İran İslami Şura Meclisi\'nde İran -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirıza Beygi ile görüşmüştü. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Dostluk Grubu heyetini, Alaaddin Burucerdi ile görüşmesi

- Alaaddin Burucerdi ve Yusuf Beyazıt\'ın konuşması

- Görüşmeden genel ve detay görüntüler

- Heyetin, İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari ile görüşmesi

- Beyazıt ve Mutahhari\'nin konuşması