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Türkiye - Irak tren seferleri başlıyor

Yolcu treni, Musul'dan 16 Şubat'ta, Gaziantep'ten ise 18 Şubat'ta ilk seferini yapacak.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Yolcu treni, Musul'dan 16 Şubat'ta, Gaziantep'ten ise 18 Şubat'ta ilk seferini yapacak. TCDD, Irak Demiryolları (IRR) ve Suriye Demiryolları (CFS) yetkililerinin katıldığı toplantıda, Gaziantep-Musul arasında bir yolcu treninin sefere konulması kararlaştırıldı. Irak demiryollarına ait vagonlardan oluşacak tren, Musul'dan 16 Şubat'ta, Gaziantep'ten ise 18 Şubat'ta ilk seferini yapacak.
       

Musul'dan her salı saat 12.00'de, Gaziantep'ten ise her perşembe saat 21.00'de hareket edecek Musul-Gaziantep yolcu treni, haftada birgün işletilecek. Gümrük ve pasaport kontrolleri de dahil olmak üzere trenin toplam seyir süresi yaklaşık 18 saat olacak.
        

Musul-Gaziantep arasındaki tek yön kişi başı taşıma ücreti, oturma yerli vagonlarda 25 Euro, kuşetli vagonlarda ise 35 Euro olacak.
        

Gaziantep-Halep arasında yolcu treni seferlerine de 8 Ocak'ta başlanmıştı.

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