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Dünya

Türkiye - Irak krizi büyüyor; büyükelçiyi çağırıp nota verdiler!

Irak Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal Büyükelçi Kaymakcı'ya "sert üslupla yazılmış resmi protesto notası" verildiğini söyledi

13 Ekim 2016 17:11

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildiği bildirildi.

Irak Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, AFP'ye yaptığı açıklamada, Başika'daki Türk askeri varlığı nedeniyle Büyükelçi Kaymakcı'ya "sert üslupla yazılmış resmi protesto notası" verildiğini söyledi.

Iraklı sözcü, protesto notasına gerekçe olarak, "Başika yakınlarındaki Türk güçlerinin devam eden varlığını" ve Türk liderlerden yapılan açıklamaları gösterdi.

 

Türkiye de nota vermişti

 

Geçen hafta da Türkiye, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi'yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, sözlü ve yazılı olarak Ankara’nın protestosunu iletmişti. Bunun üzerine Irak Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırma kararı almıştı. Ancak Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı Ankara’da olduğu için, Irak'ın diplomatik tepkisi gecikmişti.

 

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