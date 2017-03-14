Türkiye - Hollanda krizinin 3 günü

Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklaması ve Aile Bakanı Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanın krizde, son 3 gündür yaşananlar ve yetkililerin açıklamaları...
14 Mart 2017 00:38
Hollanda hükümetinin, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklaması ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanın krizde, son 3 gündür yaşananlar ve tarafların açıklamaları...
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir