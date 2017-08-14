Türkiye - Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye A Milli Takımı'nın 5 Eylül 2017 Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının öncelikli bilet satışı başladı. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları 15, 30 ve 50 lira olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın Hırvatistan ile 5 Eylül 2017 Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Kırmızı Üyeler'in öncelikli bilet satın alma hakkı, 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Taraftar Kulübü Üyeleri için 'Genel bilet satışı' 16 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Futbolseverler biletleri ancak TC Kimlik Numarası ile alabilecek. Bir kişi kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilirken, her bilet için de ayrı TC Kimlik Numarası ibraz edilmesi gerekiyor.



Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Türkiye-Hırvatistan maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi."