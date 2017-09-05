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Spor

Türkiye - Hırvatistan maçı öncesi, resmi maç yemeği düzenlendi

ESKİŞEHİR, (DHA) - A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup müsabakası öncesi resmi yemek organizasyonu yapıldı

05 Eylül 2017 20:36

ESKİŞEHİR, (DHA) - A Milli Takım\'ın, Hırvatistan ile Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup müsabakası öncesi resmi yemek organizasyonu yapıldı.
Eskişehir\'de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Hırvatistan Futbol Federasyonu\'ndan Başkan Davor Suker, Onursal Başkan Branko Miksa, Yönetim Kurulu Üyeleri Robert Jarni, Davor Vugrinec ve Genel Sekreter Damir Vrbanovic katıldı.
FIFA müsabaka delegesi David Findlay ile FIFA Güvenlik Sorumlusu Fernand Meese\'nin de bulunduğu resmi yemek organizasyonunda iki ülke federasyon başkanları birbirlerine başarı dilerken karşılıklı hediye verildi.

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