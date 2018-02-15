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Türkiye - Estonya maçının ardından

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 86-48 mağlup etti

15 Şubat 2018 00:54

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında Estonya\'yı 86-48 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, \"Öncelikle hedefimiz devam ediyor. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Avantajlı bir durumdayız. 2 önemli maçımız var Polonya ve Belarus\'la. Avantaj bizde ama yarış hala açık, bu 2 maç da çok önemli. Belarus\'ta önemli bir galibiyet aldık. Estonya bizden zayıf bir takım. Sıralamada da aşağılarda. Kazanacağımızı biliyorduk ama en iyi oyunumuzu oynayamadık. Daha iyi hücum eden bir takımız. Bugün basit birkaç hata oldu. Güzel şeyler de yaptık. İstanbul seyircisine en iyi oyunumuzu seyrettiremedik. Türk kadın basketbolunun geleceği olduğunu düşündüğümüz isimler var. Bayrağı onlar devralacak. Önümüzdeki 10 sene oynayacak olan isimler burada. Şubat ayında yoğun bir pencere oluyor. 10 gün içinde oyuncuların kulüp konsantrasyonundan çıkıp burada yeni bir konsantrasyona girmeyi çok iyi başardılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün personele, ekibe, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Yaza kadar milli maçımız yok. Bütün oyuncularımıza sakatlıksız başarılar diliyorum\" dedi.
Estonya Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Janne Schasmin ise şöyle konuştu:
\"Bizim için iyi bir başlangıç oldu. 15 yaşında oyunculara sahibiz. Çok genç oyuncularla mücadele ediyoruz. İyi başladık ama sonrasında Türkiye evinde oynamanın avantajıyla gidişatını değiştirdi. Türkiye\'nin ana oyuncuları, bugün lider oyuncular olduklarını gösterdi. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum Türkiye\'ye. Çok güzel bir atmosfer oldu. Daha önce böylesine bir atmosferde bulunmadık. Yeni başladık bu jenerasyonla. Onlara daha fazla zaman vermeliyiz, 3, 4 yıla daha ihtiyaçları var. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Takımıma teşekkür ediyorum.\"

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