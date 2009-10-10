'Türkiye - Ermenistan sınırı sorgulanabilir'

Ankara ile Erivan'ın Zürih'te tarihi bir anlaşmaya imza atmak üzere olduğu bir sırada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Diaspora Ermenilerinin yayın sitesine göre, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, bugünkü Türkiye-Ermenistan sınırının "soykırım" sonucunda oluştuğunu öne sürdü; "şartlar değiştiği takdirde var olan sınırın yeniden sorgulanabileceğini" açıkladı.



İnternet sitesinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Erivan'ın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği yolundaki açıklamasının Kars Anlaşması'nın kabul edilmesi ve dolayısıyla toprak iddialarından vazgeçildiği anlamına gelip gelmediği yolundaki soruya şu cevabı verdi:



“Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra devraldığımız Ermenistan-Türkiye sınırı soykırımın ve o günün gerçeklerinin sonucunda oluşmuştur. Bugünün gerçeklerinde bu konuyu yeniden sorgulama olanağı bulunmamaktadır."



Ermeni Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla Türkiye'ye karşı toprak konusunu yeniden gündeme getirme konusu tamamıyla kapandı mı?" sorusuna ise, “Zamanında SSCB'den de ayrılamamıştık. Ama sonra keskin bir değişim oldu ve durum değişti. Türkiye-Ermenistan sınırı da soykırımın ana sonuçlarından biri olmuştur. Sınırın yeniden tartışmaya açılması, soykırımın sonuçlarının ortadan kaldırılması sorunu olarak görülebilir. Ancak bugün itibariyle gündemimizde böyle bir konu yoktur" yanıtını verdi.



10 Ekim tesadüfü



Türkiye ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının İsviçre'nin Zürih kentinde ilişkileri normalleştirme protokolünü imzalamaya hazırlandığı bugünün tarihinin, yani 10 Ekim'in aynı zamanda Amerikan Senatosu Dışilişkiler Komitesi'nin “Ermeni soykırımı" iddialarını kabul ederek, Senato'da oylanması kararı aldığı gün olduğu ortaya çıktı.



10 Ekim 2007 günü ele alınarak kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Ermenistan ile siyasi ve ticari ilişki kurması çağrısında bulunulması da ilginç bir tarihi tesadüf oluşturdu.



ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 10 Ekim 2007'de aldığı kararla, Senato'nun birkaç gün sonraki oylama gündemine, Ermeni soykırımının tanınmasının yanı sıra, Hrant Dink'in öldürülmesini kınayan ve Türkiye'den TCK'nin 301'inci maddesini kaldırmasını ve Ermenistan ile diplomatik, siyasi ve ticari ilişki kurmasını isteyen tasarıyı da almıştı.



Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı ve ABD başkanlık seçimi adaylarından Senatör Joe Biden tarafından hazırlanan tasarı, Bush yönetiminin baskılarıyla geri çekilmişti.