T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye - Çek Cumhuriyeti: 0 - 3

İSTANBUL,(DHA) SALON: KV Arena HAKEMLER: Alexey Pashkevich, Harald Sodja TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Alperay (L), Burak (L) (Mustafa, Adis, Yasin, Oğulcan) ÇEK CUMHURİYETİ: Finger, Dzavoronok, Zajicek, Janouch, Michalek,

14 Haziran 2018 00:55

İSTANBUL,(DHA)

SALON: KV Arena
HAKEMLER: Alexey Pashkevich, Harald Sodja
TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Alperay (L), Burak (L) (Mustafa, Adis, Yasin, Oğulcan)
ÇEK CUMHURİYETİ: Finger, Dzavoronok, Zajicek, Janouch, Michalek, Sobotka, Monik (L) (Hadrava, Bartos P., Bartos A.)
SETLER: 22-25, 25-27, 20-25
SÜRE: 88 dakika (30\',29\',29\')

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde Karlovy Vary şehrinde düzenlenen 2018 CEV Altın Avrupa Ligi Final Four’unda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, ev sahibi Çek Cumhuriyeti ile oynadığı yarı final mücadelesini 22-25, 25-27 ve 20-25‘lik setlerle 3-0 kaybetti.
Milliler, yarın 17.00’de, Portekiz ile bronz madalya mücadelesi verecek. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KV Arena HAKEMLER Alexey Pashkevich Harald Sodja TÜRKİYE Mert Matic Murat Burak Vahit Emre Metin Gökhan AlperayBurakMustafa Adis Yasin Oğulcan ÇEK CUMHURİYETİ Finger Dzavoronok Zajicek Janouch Michalek Sobotka MonikHadrava BartosBartos
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24