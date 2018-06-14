Türkiye - Çek Cumhuriyeti: 0 - 3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: KV Arena

HAKEMLER: Alexey Pashkevich, Harald Sodja

TÜRKİYE: Mert Matic, Murat, Burak, Vahit Emre, Metin, Gökhan, Alperay (L), Burak (L) (Mustafa, Adis, Yasin, Oğulcan)

ÇEK CUMHURİYETİ: Finger, Dzavoronok, Zajicek, Janouch, Michalek, Sobotka, Monik (L) (Hadrava, Bartos P., Bartos A.)

SETLER: 22-25, 25-27, 20-25

SÜRE: 88 dakika (30\',29\',29\')

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde Karlovy Vary şehrinde düzenlenen 2018 CEV Altın Avrupa Ligi Final Four’unda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, ev sahibi Çek Cumhuriyeti ile oynadığı yarı final mücadelesini 22-25, 25-27 ve 20-25‘lik setlerle 3-0 kaybetti.

Milliler, yarın 17.00’de, Portekiz ile bronz madalya mücadelesi verecek.

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