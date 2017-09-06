Türkiye - Belçika: 78-65 (Avrupa Basketbol Şampiyonası)

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Türkiye, Belçika\'yı 78-65 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetine ulaştı ve adını son 16\'ya yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 23-14\'le geçti. 2. çeyrekte vites artıran Belçika, çeyreği 19-17 önde bitirirken, devreye 40-33\'lük Türkiye üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Belçika, 20-15\'lik çeyrek skoruyla farkı 2\'ye indirdi. Maçın son bölümünde taraftarının da desteğiyle baskıyı artıran ay-yıldızlılar, çok zorlandığı maçta rakibini 78-65 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi attığı 14 sayıyla Türkiye\'den Furkan Korkmaz olurken, Belçikalı Van Rossom 13 sayı üretti.

Milliler, turnuvadaki 5. maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45\'te Letonya ile karşılaşacak.

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